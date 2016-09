MT tem 8º pior resultado do país e venda no varejo cai 15%, diz IBGE

Reprodução No acumulado do ano, até julho, varejo mato-grossense também registrou queda (-10,7%) nas vendas

Mato Grosso teve o 8º pior resultado do país no volume das vendas no varejo com queda de 15% em julho, segundo informou o IBGE, nesta terça (13). O número é cinco pontos percentuais acima da média nacional que registrou queda de 10,2%. O ano que já não estava bom para o setor varejista mato-grossense teve uma queda acentuada em julho, 5,3 pontos percentuais se comparado com o mês anterior (9,7%) e 3,6 pontos se comparado com maio.

No acumulado deste ano, até julho, o varejo mato-grossense também registrou queda (-10,7%) e no acumulado dos últimos 12 meses a retração chegou a 12,6%, ficando mais uma vez, pior do que a média nacional que registrou queda de 10,3%. Estes resultados são referentes ao varejo ampliado que inclui as vendas de veículos e materiais de construção.

Só perdem para Mato Grosso, estados como o Amapá (-17,1), Pará (-16,9), Acre (-16,2), Tocantins (-15,4), Maranhão (-16,0), Espírito Santo (-15,4) e Góias (-15,1). Dentre o setores que mais impactaram as quedas no país estão o de Móveis e eletrodomésticos (-12,4%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-11,6%), seguidos por Combustíveis e lubrificantes (-9,9%) e Tecidos, vestuário e calçados (-14,2%). Exercendo menores influências negativas nos resultados figuram Livros, jornais, revistas e papelaria (-18,6%); Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-12,9%); e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-3,2%).

Já o volume de vendas do setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%) ficou praticamente estável frente a julho de 2015 e não pressionou, este mês, o indicador global das vendas no varejo.

Para o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), Célio Fernandes, os números são preocupantes. No entanto, ele acredita que a tendência será de crescimento, conforme a situação política do país se torne mais definida. “É claro que ainda temos um cenário de retração, mas há indícios de que a partir de outubro o setor reaqueça e as vendas sejam retomadas”, disse.