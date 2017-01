MT tem redução de 33% no volume de negócios do setor de serviços

Dilvulgação Apesar da piora da atividade econômica em um ano, MT registra leve melhora em relação a outubro

Mato Grosso registrou uma diminuição de 33,1% no volume de negócios no setor de serviços em novembro em relação ao ano anterior. É a maior queda entre todos os estados do país no período. Todos os estados registraram queda, excetuando o Distrito Federal.

Os dados foram divulgados ontem (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Logo após Mato Grosso, aparecem os estados de Rondônia e Tocantins, com quedas de 22,1% e 19,6%, respectivamente.

Apesar da piora da atividade econômica em um ano, o Estado registrou uma leve melhora em relação ao mês de outubro. Estimado em 2,6%, o crescimento foi o terceiro maior do Brasil, atrás somente dos estados da Bahia e Amazonas, que aumentam em 5,2% e 4,6%, respectivamente, suas atividades no setor.

Brasil

No cenário nacional, o setor de serviços registrou um crescimento de 0,1% em novembro. O número foi puxado pelo crescimento nas áreas de serviços audiovisuais, administrativos e complementares, que melhoraram em 4,5% suas atividades, serviços técnico-profissionais (3,5%), transporte aéreo (3,6%) e outros serviços (3,3%).

No saldo acumulado de um ano, porém, o país teve um recuo de 4,6%. No período, os setores de serviços técnico-profissionais (11,7%), de transporte terrestre (10,7%) e outros serviços prestados às famílias (5%) foram os que mais sofreram cortes.