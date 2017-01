Na primeira semana de 2017, preço da gasolina sobe em MT e 17 estados

Arquivo Preço médio da gasolina em Mato Grosso, nesta semana, segundo a ANP, chegou a R$ 3,78 por litro

O preço da gasolina registrou aumento na primeira semana do ano em 17 estados, incluindo Mato Grosso. Por aqui, o reajuste verificado do preço médio do combustível foi de 0,50% em relação a última semana de 2016, de acordo com levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A média de preços do combustível nessa primeira semana de 2017 é a maior em um ano. Os aumentos são reflexos de um aumento de 8,1% anunciado pela Petrobrás no início de dezembro. Os preços foram reajustados nas refinarias e agora estão sendo repassados ao consumidor.

O preço médio do combustível em Mato Grosso, nesta semana, segundo a ANP, chegou a R$ 3,78 por litro. Na semana passada, o preço médio era de R$ 3,76. Enquanto o preço mínimo na última semana de 2016 era de R$ 3,49, essa semana registrou um mínimo de R$ 3,59 nos postos do estado. O preço máximo passou de R$ 4,28 para R$ 4,40.

Entre as cidades avaliadas, a gasolina mais cara de Mato Grosso nessa primeira semana de 2017 está em Alta Floresta. Segundo o balanço, os moradores do município não encontram preços menores que R$ 4,23 por litro do combustível. Na cidade, o preço médio é de R$ 4,26.

Em contraponto aparece Cuiabá e Várzea Grande, onde foi encontrada a gasolina mais barata. Nas duas cidades o preço mínimo encontrado foi de R$ 3,59. O preço médio entre as duas também foi praticamente igual, sendo R$ 3,73 para Cuiabá e R$ 3,70 para a cidade da região metropolitana.

Brasil

O preço médio da gasolina no país atingiu nessa primeira semana de 2017 o maior valor em 1 ano. O custo médio do combustível ficou em R$ 3,76 o litro, preço que não foi registrado em nenhuma ocasião no ano passado.

Entre os 18 estados que tiveram aumento, o Acre foi a unidade federativa em que o combustível foi encontrado pelo maior custo. A média no estado da região norte foi de R$ 4,23 o litro, enquanto em Pernambuco, estado mais barato, a gasolina pôde ser encontrada por R$ 3,55.

Em relação a semana anterior, o Amapá registrou a maior alta. A elevação de 4,08% deixou o combustível custando R$ 3,82, frente aos R$ 3,67 de antes. Do outro lado da tabela, a Bahia teve queda de 1,13% no preço da gasolina, fazendo com os que baianos pagassem, em média, R$ 3,75 pelo combustível que antes era precificado em R$ 3,79.