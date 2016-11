Normando Corral é eleito com 59% dos votos novo presidente da Famato

Assessoria Atual vice-presidente da Famato, Normando Corral é engenheiro agrônomo e vai substituir o atual presidente do Sistema Famato, Rui Prado, no comando da entidade a partir de 1º de janeiro de 2017

Normando Corral, candidato da chapa 1, foi eleito presidente da Famato para o triênio 2017-2019. Ele obteve 52 aprovações na votação, que representam 59% dos votos válidos. A apuração terminou agora a pouco. A chapa adversária, liderada pelo produtor Antônio Galvan conquistou 36 votos.

Atual vice-presidente da Federação, Corral substituirá o atual presidente do Sistema Famato, Rui Prado, a partir de 1º de janeiro de 2017.

A votação foi feita por presidentes de 88 Sindicatos Rurais de Mato Grosso, na sede da Famato.

A grande meta da próxima gestão é implantar uma gestão participativa em que todos os Sindicatos possam manifestar suas demandas e participar das decisões importantes. "Faremos isso dividindo o Estado em dez regiões, o dobro do número atual. E realizaremos reuniões regionais para identificar, com maior precisão, os problemas locais, tanto aqueles ligados à ausência do Estado ou do próprio Sistema Famato. Com certeza, os Sindicatos e os produtores rurais sairão fortalecidos com este novo modelo”", afirma o novo presidente.

Sobre a disputa, Normando classifica como salutar. "Não acho que os que não votaram em mim sejam contra mim, mas são a favor do Galvan. Somos 90 sindicatos em Mato Grosso que fazem a votação. É por eles que estamos aqui por três anos de mandato na defesa dos interesses do produtor rural".

Normando percorreu todas as regiões de carro e identificou como prioridades, imediatamente, que entre os problemas a serem enfrentados estão as dimensões do Estado. "Por isso, dividi o Estado em 10 regiões. Os problemas sendo comuns, as soluções também serão", pontua.

Reforma tributária

Sobre a reforma tributária em andamento, Normando defende que é preciso não só combater o que o Governo faça ou deixe de fazer. "Temos que saber o que tem sido feito nos Estados nos últimos 20 anos. Nosso problema é que nós crescemos. A arrecadação no Estado nos últimos 20 anos aumentou bastante pela produção e empreendedorismo, especialmente na atividade que a Famato representa", afirma.

O novo presidente da Famato sustenta sua argumentação no fato de que quando você empreende, na esteira desse processo você gera emprego e renda, gera riqueza e gera impostos que são arrecadados pelo governo para retribuir. "A obrigação do Governo é promover bem estar social através de Saúde, Segurança, Educação, Saneamento Básico, Infraestrutura. O que queremos saber é se, ao longo dos anos, como não melhoramos tanto nesses itens e acredito que a arrecadação tenha sido aumentada bastante, queremos entender mais o Estado e não entender só nossos problemas, para sentar e discutir", considerou.

Apesar do impasse, o atual presidente do Sistema Famato, Rui Prado, considera que as eleições transcorreram normalmente. "Logicamente, existe o embate dos candidatos, das chapas, mas nós cumprimos rigorosamente o Estatuto, cumprimos a legislação brasileira e fizemos as eleições. Deu uma margem confortável para o ganhador. Portanto, parabenizo a democracia. Parabenizo todos os que participaram, tanto a chada 1 quanto a chapa 2. Isso é muito importante para o nosso Sistema que, daqui para a frente estará unido trabalhando para o bem comum. Vai ser uma continuação do nosso trabalho, com melhorias para o produtor rural para o país e para o nosso Estado", afirmou Rui Prado.

O candidato adversário Antônio Galvan, da Chapa 2, acusou, ontem, o atual presidente Rui Prado de manobrar e desrespeitar o regimento para beneficiar o grupo liderado por Normando.

O presidente da Famato, Rui Prado, negou as acusações. A Federação se manifestou, por meio de nota, dizendo que o processo eleitoral está sendo conduzido com total transparência e respeito às normas vigentes.

Currículo

Normando Corral, 59 anos, é engenheiro agrônomo. Nasceu em Rinópolis (SP). Trabalha com agricultura e pecuária. Estabeleceu-se em Tangará da Serra em 1982. Em 2005 elegeu-se presidente do Sindicato Rural do município. Assumiu a presidência da Famato nas gestões lideradas por Homero Pereira e Rui Prado, sempre que necessário. É presidente da Associação dos Fornecedores de Cana do Vale do Rio Paraguai (Assovale) e vice-presidente da Federação. (Com Assessoria)

Veja, abaixo, como fica a diretoria da Federação com a eleição de Normando Corral pela chapa 1, “Construindo O Futuro”:

Presidente: Normando Corral

1º Vice-Presidente: Francisco Olavo Pugliesi De Castro;

2º Vice-Presidente: Marcos Da Rosa;

Diretor De Relações Institucionais: José Luiz Martins Fidelis;

Vice-Diretor De Relações Institucionais: Luiz Carlos De Oliveira;

Diretor Administrativo Financeiro: Vilmondes Sebastião Tomain;

Vice-Diretor Adminitrativo Financeiro: Valdecio Tarsis Rezende Fernandes.

Suplentes Da Diretoria:

1º Suplente: Antonio Carlos Carvalho De Souza;

2º Suplente: Edio Brunetta;

3º Suplente: Milton Carlos Zolin;

4º Suplente: Eduardo Minoru Sako;

5º Suplente: Etso Rosolin.

Diretorias Regionais:

Vice-Presidente Região I: José Lino Geraldo Martins Rodrigues;

Suplente: David Fernandes E Silva;

Vice-Presidente Região Ii: Maurildo Daniel Lauro;

Suplente: Jairo Alves De Sousa;

Vice-Presidente Região Iii: Marcio Paes Da Silva De Lacerda;

Suplente: Luiz Carlos Da Silva;

Vice-Presidente Região Iv: Antonio Fernandes De Mello;

Suplente: Otalécio Januario De Sá;

Vice-Presidente Região V: Gladir Tomazelli;

Suplente: Daniel Guimarães Borges.

Conselho Fiscal Efetivos:

1)Benedito Francisco De Almeida;

2) Dirceu Oliveira Dos Santos;

3) Joaquim José De Almeida.

Conselho Fiscal Suplentes:

1) José Teixeira;

2) José Aparecido Cazzeta;

3) Ricardo Da Silva Correa.