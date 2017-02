Novo presidente da Cearpa prioriza combate à criminalidade no campo

Gilberto Leite Gilson Provenssi quer aproximação com o Governo para luta contra falsificação dos produtos agrícolas

O empresário de Campo Verde Gilson Provenssi foi empossado como novo presidente do Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários de Mato Grosso (Cearpa/MT). A solenidade ocorreu na noite desta terça (21).

Em entrevista ao ele destacou que questões como o combate ao roubo de produtos agrícolas e a retomada do mercado de distruibuição desses insumos pela entidade deverão ser os grandes desafios de sua gestão.

A Cerpa representa os distribuidores de insumos agrícolas como fertilizantes, defensivos, sementes, adubos, entre outros e conta com mais de 200 associados. O evento de posse da nova diretoria foi realizado em Cuiabá e foi realizado, ainda, para lembrar os 10 anos de criação da entidade.

Gilson argumentou que deve procurar uma aproximação com o Governo de Mato Grosso para que a luta contra o contrabando e falsificação dos produtos agrícolas seja mais efetiva. Apesar de relatar que as ações criminosas contra os produtores têm aumentado de acordo com os anos, ele diz acreditar que a questão deverá melhorar em um futuro próximo.

“A equipe que o Governo dispunha para cuidar do roubo e contrabando era muito pequena. É humanamente impossível a equipe que estava trabalhando nesse setor conseguir fazer algo com representatividade. O Governo está olhando para o grito dos distribuidores e agricultores e está estruturando um pouco melhor isso. E nós, como entidade, vamos ajudar o governo a trabalhar e estruturar melhor essa equipe”, defendeu.

Ele exemplificou a questão lembrando a parceria recente firmada entre a Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). O empresário também contou que a entidade deverá se aproximar dos órgãos fiscalizadores - como o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) - para fomentar discussões e propor melhorias no setor de distribuição.

Insumos agrícolas

Gilson falou que outra das batalhas será reconquistar o mercado de distribuição de insumos agrícolas. O empresário afirmou que hoje em dia a distribuição de insumos por meio da entidade está em 50%, já que a outra metade é representada por vendas diretas e por cooperativas, por exemplo.

“Nós temos que melhorar a pós-venda, melhorar a assistência técnica, investir mais em infraestrutura e logística. Nós devemos melhorar a logística para atender o produtor nas entregas fracionadas, para tirar o risco do agricultor de ter o produto armazenado em grandes volumes na propriedade. Daí a gente vai entregando semanalmente, em pequenas frações, porque se tiver roubo na propriedade o agricultor não tem muito prejuízo”, exemplificou.

Ele finalizou afirmando que acredita que 2017 será um ano melhor para o agronegócio em Mato Grosso. “Eu gosto de falar sempre no histórico. A gente tem sempre um histórico de dois, três anos ruins e depois três ou cinco bons. É vaca gorda e vaca magra. É sempre uma questão cíclica”, apontou.

Posições

Gilson se posicionou de forma contrária à possibilidade de aprovação da lei de frete mínimo, exigido por caminhoneiros de Mato Grosso. Ele se disse favorável à livre concorrência no setor. “Nós acreditamos que os transportadores estão passando por um momento difícil. Mas também temos certeza que muitos deles não fizeram o dever de casa como nós na agricultura e na distribuição. Eles acabaram se endividando, assumindo parcelas muito altas, comprando mais caminhões e maquinário do que deviam, enfim, se expondo muito a crédito. Daí vem um momento de recessão, as empresas transportadoras acabam não agüentando”, pondera.

Como já havia sido dito por Gilson Baitaca, um dos líderes do movimento dos caminhoneiros, o novo presidente da Cearpa negou a possibilidade de um problema de escoamento no futuro. De acordo com ele, a logística tem avançado no Estado isso tem sido um dos trunfos do governador Pedro Taques (PSDB). Para ele, o desafio do governador nos dois últimos de mandato será dar andamento às reformas fiscais, para deixar o setor com normas mais claras e ainda continuar dando andamento na construção de rodovias, hidrovias e ferrovias.

Entre outras questões, ele também disse ser favorável à aplicação de 100% do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) para manutenção das estradas.

Cearpa

A Cearpa tem aproximadamente 5,5 mil funcionários. A entidade movimentou cerca de R$ 11 bilhões em produtos agrícolas no ano de 2015. Foram R$ 5 bilhões em defensivos, R$ 4,3 bi em fertilizantes e R$ 1,8 bi em sementes. O objetivo do órgão – que foi fundado em setembro de 2007 - é representar as associações de produtos agropecuários de Mato Grosso.

De acordo com o Cearp, o Conselho tem um convênio firmado com a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e reúne 14 associações com sedes nos municípios de Rondonópolis, Campo Verde, Primavera do Leste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Ipiranga do Norte, Tapurah, Sapezal, Campos de Júlio, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Diamantino.