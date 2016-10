Oficinas, 4 vitrines, 3 palestras e workshop durante a Expocáceres

Divulgação Serão 12 oficinas de capacitação, 4 vitrines de demonstração, três palestras técnicas e 1 workshop

Cerca de 800 pessoas devem ser capacitadas durante a I Agrotec - Feira Tecnológica de Cáceres, que ocorre a partir desta quarta (5).

O evento, será realizado juntamente com a Expocáceres, até 9 de outubro. A programação é totalmente gratuita. Ao todo, serão 12 oficinas de capacitação, seis oficinas do programa Filhos no Campo, quatro vitrines de demonstração, três palestras técnicas e o workshop de doma racional.

Essa é a primeira vez que a cidade, com o maior rebanho bovino de Mato Grosso e o quarto do país, passa a ter um evento paralelo aos shows artísticos focado nos negócios e na capacitação de produtores e trabalhadores rurais.

A Exposul, que ocorre em Rondonópolis e a Expoagro na Capital, neste ano, também trouxeram capitações e estudos técnicos em momentos separados do lazer. "É uma tendência que estamos observando no Estado e, agora, trazemos para Cáceres, envolvendo programação técnica, negócios e entretenimento em um mesmo evento, atraindo maior participação do público rural na feira", destaca o presidente do Sindicato Rural do município, Jeremias Leite.

A Agrotec é uma realização do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Sindicato Rural e parceiros.

Novidades

Entre as novidades que serão apresentadas durante o evento pelo Senar está a Vitrine de Cozinha Pantaneira, a oficina de Controle Sanitário Bovino e o lançamento do programa Boas Práticas da Agropecuária.

Além disso, serão realizadas vitrines de Saladas e Entradas, Carne Bovina e Soja. Oficinas de Defensivos Naturais, Agricultura de Precisão, Confecção de Bolsas e Cintos em Couro Bovino, Oficina de GTA Eletrônico e oficina de Beneficiamento de Pescado, Manutenção de Tratores, IN 62 – Qualidade do Leite.

Já as palestras terão como tema: Desenvolvimento Agropecuário Sustentável, com Ricardo Arioli; Intensificação da Pecuária de Corte em Mato Grosso, com Rodrigo Pacheco; e Leite a Pasto, com Edmundo Benedetti.

Confira a programação completa, aqui.