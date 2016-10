Palestras do Soja Brasil têm como foco sucessão familiar e gestão

Aprosoja Mais de 800 pessoas participaram das atividades que foram encerradas em Nova Xavantina

Na terceira semana do Soja Brasil em Mato Grosso, mais de 800 pessoas participaram das atividades, que foram encerradas em Nova Xavantina. Essa é a segunda vez que a Carrega Brasil estaciona no município, conforme conta o presidente do Sindicato Rural e da Aprosoja, Endrigo Dalcin. "No ano passado foi um sucesso, os assuntos atraíram muito a atenção dos agricultores que participaram com intensidade fazendo perguntas e tirando dúvidas sobre aplicação de defensivos, um dos assuntos da caravana na safra passada".

Neste ano, as palestras e oficinas que atraíram o público tinham como foco a sucessão familiar e gestão de propriedades rurais. Dalcin ressalta que o produtor precisa saber gerir sua propriedade, especialmente nesta safra. "Acabamos de sair de uma safra complicada onde tivemos muitas perdas. A queda de produtividade foi muito grande e todo conhecimento que ajude o produtor a colocar tudo na "ponta do lápis" e minimizar as perdas é importante".

Para a família Arruda de Faria, a sucessão familiar foi a palestra que mais chamou atenção. "Nosso filho mais novo já tem mais de 30 anos. Precisamos pensar no assunto", conta Antonio Arruda de Faria, de 74 anos. Ele diz ainda que atualmente todos trabalham juntos. "Mas já sentimos a necessidade de definir funções e estabelecer regras para que possamos melhorar nossa produtividade. Afinal planejamento é tudo".

Maria Rita Arruda de Faria, com 68 anos, acrescenta que a palestra de sucessão familiar do Soja Brasil trouxe muitas ideias. "É assim que começa. Ouvimos uma coisa aqui, outra ali e, daqui a pouco vamos fazer um curso. Aos poucos, vamos fazendo a sucessão. Eu e o Antonio já estamos com idade avançada. Já chegou a hora de passarmos as responsabilidades dos negócios para os filhos e irmos aproveitar a vida", diz em tom de brincadeira.

Além de Nova Xavantina, a caravana também passou por Querência, Canarana, Gaúcha do Norte e Água Boa. O supervisor do Senar, da regional de Querência, Kleber Muller, conta que de acordo com o Imea, juntos estes municípios plantam cerca de 950 mil hectares e produzem mais de 2.5 milhões de toneladas de soja, o que representa 10% da produção estadual.

Muller destaca ainda que a região é de transição. "A base da economia era a pecuária e, depois chegou a agricultura. Nos últimos anos está acontecendo a integração lavoura e pecuária. A base da economia tem sido a agricultura e também a pecuária. Essas mudanças demandam muito a qualificação de mão de obra e, é esse o papel do Senar, qualificar os profissionais para atuarem nestas áreas".

A pecuária também está em plena expansão na região. O rebanho de bovinos é de aproximadamente 1,5 milhão de cabeças, o que representa 5% do rebanho de Mato Grosso. "A demanda de treinamentos para essa área também aumenta a cada ano junto aos Sindicatos Rurais", explica Muller.

Última semana

Nesta segunda (03), a Carrega Brasil estaciona pela primeira vez em Paranatinga. Depois segue para Primavera do Leste. Na quarta (05) estará em Jaciara e o Projeto Soja Brasil encerra suas atividades em Mato Grosso na quinta (06), em Alto Garças. No final, o Soja Brasil terá visitado 16 municípios mato-grossenses e rodado mais de cinco mil quilômetros.

O projeto é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), Cana Rural e Aprosoja. Ele acontece em parceria com os Sindicatos Rurais de cada município por onde passa.