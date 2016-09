Pedágio vai ficar mais caro nas nove praças da BR-163 a partir desta terça

Mario Okamura Tabela mostra que valor mais alto cobrado pelo pedágio na BR-163 é na praça de Sorriso saindo de R$ 6,10 para R$ 7,00

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste nos preços cobrados nas nove praças de pedágio existentes em 800 quilômetros da BR-163/364, entre Sinop e a divisa de Mato Grosso do Sul. O acréscimo chega para o usuário nesta terça (6) e varia entre R$ 0,40, em Campo Verde/Santo Antônio do Leverger, e R$ 0,90 em Sorriso.

Na categoria 1, que engloba carro, caminhonete e furgão, o maior aumento registrado foi em Sorriso, onde a taxa subirá de R$ 6,10 para R$ 7. Em Rondonópolis subirá de R$ 4,50 para R$ 5,10. Já em Itiquira o valor passará de R$ 4 para R$ 4,50. O reajuste compreende trechos de rodovias federais que estão sob a responsabilidade da concessionária Rota do Oeste.

De acordo com o documento publicado nesta segunda, no Diário Oficial da União, a alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica passou de R$ 0,03619 para R$ 0,03728. Entre os fatores considerados para o reajuste, está a aplicação do acréscimo de reequilíbrio de 1,8% sobre a Tarifa Básica de Pedágio e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.