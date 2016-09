PIB agropecuário cai 2% influenciado pelas perdas na produção de grãos

Devido a clima, milho perdeu 20%, seguido de arroz (-14%), algodão (-11%), feijão (-9%) e soja (-0,9%)

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária teve uma queda de 2% no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro. Na comparação com o segundo trimestre de 2015, o recuo foi de 3,1%. Os dados foram divulgados nesta quarta (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da queda, no acumulado dos seis primeiros meses do ano, a atividade agropecuária registrou uma retração de 3,4%, ficando da retração de 4,6% no PIB total do Brasil. Ao final de junho, o PIB agropecuário atingiu R$ 90,76 bilhões.

De acordo com o Instituto, a queda no setor se deve pelas perdas na produtividade das principais culturas em razão dos problemas climáticos na última safra de soja e, consequentemente, na de milho. De modo geral, o milho teve perda de 20,5%, seguido pelo arroz (-14,7%), algodão (-11,9%), feijão (-9,1%) e soja (-0,9%).

No primeiro levantamento da safra 2015/16, divulgado em outubro de 2015, a previsão de produção era de 213,4 milhões de toneladas, mas os últimos dados divulgados pela Conab apontam para uma safra de 188,1 milhões de toneladas, redução de 11,9%. A soja tinha uma estimativa inicial de 101,9 milhões de toneladas, mas com os problemas climáticos a produção caiu para 95,4 milhões.

O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Luiz Carlos Corrêa Carvalho, explica que o agronegócio foi pressionado para baixo principalmente pela queda internacional dos preços das commodities e pelo câmbio menos atrativo. “Houve um tombo no câmbio que não estimulou (o setor)”, destacou, referindo-se à depreciação do dólar.