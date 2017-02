Planeta corre risco de perder 85% das áreas úmidas nos próximos anos

Reprodução Professor Paulo Teixeira alerta para a necessidade de políticas públicas que protejam as áreas úmidas

O planeta Terra corre o risco de ter 85% da extensão das áreas úmidas eliminadas - espaços como o Pantanal, por exemplo, que é a maior área úmida do planeta - e a preservação é um trabalho que vem sendo realizado por diversos pesquisadores ao redor do mundo. A ameaça vem, principalmente, do aquecimento global. O pesquisador Paulo Teixeira de Souza, professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lamenta que o problema ambiental tenha se tornado um debate ideológico, tendo no presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, um dos seus maiores aliados recentes.

A importância do sistema ecológico foi debatida em um evento realizado na UFMT em Cuiabá, que foi promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas (Inau). A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) reconhece duas grandes porções de área úmida no Estado, sendo os pantanais e as planícies pantaneiras do Rio Guaporé e Rio Araguaia.

O evento na UFMT contou com palestras, workshops, atividades lúdicas com crianças, oficinas e mesas-redondas. Além disso, foi lançado na ocasião a 2ª etapa do Inau, que deverá funcionar pelos próximos seis anos e receberá um aporte financeiro de R$ 7 milhões do Governo Federal e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). A questão entrou em pauta por causa do Dia Mundial das Áreas Úmidas, lembrado em 2 de fevereiro.

O professor Paulo Teixeira de Souza, que é vice-coordenador do Inau, comentou em entrevista ao sobre a necessidade de políticas públicas que protejam as áreas úmidas e sobre a sua importância para a manutenção de toda a diversidade de espécies biológicas, inclusive a humana.

De acordo com o Comitê Nacional das Zonas Úmidas, as áreas “são ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanente ou periodicamente inundados ou com solos encharcados. As águas podem ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de plantas e animais adaptados à sua dinâmica hídrica”.

O pesquisador explicou que no quadro mais alarmante, de acordo com um relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), um órgão da Organização das Nações Unidas (Onu), cerca de 85% das áreas úmidas que existem atualmente podem desaparecer.

“Isso é muito preocupante por causa das funções ecológicas que essas áreas desempenham. Um dos papéis dela é a estocagem de carbono, então se elas secarem, esse carbono que está estocado vai para a atmosfera e vai agravar ainda mais o efeito estufa. Esse caso dos 85% é a situação mais grave, mas em menor ou menor grau nós estamos ameaçados, isso é uma certeza”, pontuou.

A temática para a data internacional em lembrança a proteção das áreas foi definida como “Áreas Úmidas para a Redução de Riscos de Desastres”. O docente comentou que os espaços podem diminuir os impactos das enchentes nas grandes cidades.

“As matas ciliares, por exemplo, são áreas úmidas e elas têm um papel muito importante para evitar desastres naturais quando o rio sai da calha. Nesse caso, a área úmida atua como se fosse uma esponja. Na época das cheias ela absorve o excesso de água e na época das secas ela vai liberando esse excesso para o meio ambiente”, exemplificou.

Ele citou o caso de São Paulo, onde as matas ciliares foram derrubadas e os rios Tietê e Pinheiros, os dois principais do município, foram canalizados. “Se tivesse mata ciliar dos dois lados do rio, certamente essas áreas úmidas serviriam de zona tampão para evitar essas enchentes”, disse.

Política

Uma dos principais problemas que afetam e contribuem com o desaparecimento das áreas úmidas é o aquecimento global. O pesquisador disse que, infelizmente, o debate sobre o distúrbio ambiental acabou saindo do campo da ciência.

“Eu lamento que a questão tenha se tornado um debate ideológico, por que não é. É uma questão da ciência. Você pode argumentar em maior ou menor grau até que ponto as ações antrópicas [ações humanas] afetam as mudanças climáticas. Mas tem um processo geológico que está aí comprovado. O clima está mudando e isso nós podemos sentir, então não é uma questão de crença”, lembrou.

A negação sobre o aquecimento global ganhou um forte aliado nos últimos meses. O novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já comentou em diversas oportunidades que não acredita na existência do problema.

Em uma das ocasiões, ele afirmou, através de uma rede social, que “o aquecimento global era um mito inventado pelos chineses para prejudicar a competitividade da indústria norte-americana”. Em sua campanha, o magnata chegou a dizer que pensaria em retirar o país do Acordo Climático de Paris, um tratado internacional que se propõe a trabalhar contra as mudanças climáticas.

Teixeira defendeu que além da conscientização, a parte política é de suma importância para a preservação das áreas úmidas e do meio ambiente de maneira geral. Ele pontuou que no Brasil o assunto chegou a registrar avanços, que foram, porém, contidos nos últimos anos.

“Nos anos Lula houve um grande incentivo aos bicombustíveis, tanto o etanol quanto o diesel. Mas nos anos Dilma isso teve um retrocesso. Como sempre, lamentavelmente, nossas políticas são cheias de vai e vem. O que precisamos é de uma política contínua, uma política de estado, e não uma política de governo, que muda a cada nova eleição”, defendeu.

Por causa da crise econômica que afeta o país há pelo menos três anos, o docente explicou que os próprios investimentos na 2ª etapa do Inau foram cortados. Ele revelou que foram pedidos para o Governo Federal aproximadamente R$ 10 milhões para que o trabalho do órgão continuasse com mais efetividade, mas que a capacidade de recursos que pôde ser liberada foi de R% 7 milhões.

“É claro que a efetividade real do nosso trabalho foi estimada em R$ 10 milhões, senão não teríamos pedido esse valor. Mas entendemos a situação no país e vamos tentar aproveitar ao máximo esse recurso que nos foi dado”, finalizou.

O Inau conta com pesquisadores de diversas instituições diferentes, do Brasil e do exterior, e realiza levantamentos e pesquisas de classificação das áreas úmidas. O objetivo da instituição é contribuir para a elaboração de políticas públicas para a conservação e o manejo sustentável destes biomas.