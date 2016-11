Plantio caminha para reta final em MT; mais de 95% de área plantada

Assessoria Somente na região Oeste, que semeou 1,1 milhão de hectares, o plantio da oleaginosa está concluído

O plantio de soja em Mato Grosso da safra 16/17 está chegando à reta final e já atingiu 8,9 milhões de hectares plantados, o que representa 95,5% da área total, estimada em 9,3 milhões de hectares.

Os dados foram divulgados na última sexta (18) no balanço semanal produzido pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

O ritmo de plantio da safra representa 5,8% de avanço em relação ao mesmo período do ano passado. À época, os produtores haviam plantando 8,3 milhões de hectares, o que correspondia a 89,7% da área total.

O plantio da safra atual já foi concluído somente na região Oeste do Estado, que semeou 1,1 milhão de hectares. As semeaduras nas outras regiões também aproximam de 100% com pequenas área s ainda a serem plantadas.

A estimativa é que a cultura alcance, até o final dessa safra, 27,8 milhões de toneladas. Para o próximo ano, a expectativa é que a produção aumente em 7,5%, resultando em 29,8 milhões de toneladas.

VBP

O relatório ainda destaca o Valor Bruto de Produção (VBP) inédito alcançado pela soja neste ano, que tem puxado para cima a renda no campo no setor, já que representa 51% da arrecadação agropecuária de Mato Grosso.

Com renda no campo avaliada em aproximadamente R$ 32 bilhões em outubro, o VBP da agropecuária alcançado por Mato Grosso ficou determinado em R$ 71 bilhões. O número ultrapassa os R$ 70 bilhões do ano passado.

