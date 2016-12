Postos já adquirem combustível com novos preços e aumento deve estar nas bombas nos próximos dias

Carlos Palmeira/Rdnews Postos de Combustível terão aumento de preço nos próximos dias no país

O anúncio da Petrobras de reajustar em 8,1% o preço da gasolina e 9,5% no diesel nas refinarias deixou os consumidores preocupados. O visitou três postos de combustíveis em Cuiabá para verificar se os preços, que haviam passado por uma diminuição no mês passado, já sofreram algum tipo de aumento após a nova decisão da empresa.

A publicação do aumento foi realizada pela estatal na segunda (5), que justificou a ação dizendo que houve aumentos também nos preços dos petróleos e derivados e ainda uma desvalorização da taxa de câmbio. O novo preço começou a ser praticado logo após o anúncio.

Na visita aos três postos, a reportagem encontrou preços no diesel comum que variavam entre R$ 2,97, no mínimo, e R$ 3,15, no mais caro. A gasolina ficou entre R$ 3,61 e R$ 3,65, por litro.

O mecânico Amilton Pereira da Silva relatou que até agora não sentiu diferença no preço da gasolina, combustível que mais utiliza. Apesar disso, ele está receoso após o anúncio da última segunda.

“Por enquanto está a mesma coisa. Não senti nenhuma variação considerável, tanto antes quanto agora. Mas o fato é que sempre sobra para o consumidor, não tem jeito, principalmente agora que foi anunciado um aumento”, disse.

O funcionário público Mazélio de Arruda afirmou que tem certeza que os preços irão aumentar. “O preço diminui um pouquinho e quando você vê, aumenta bastante. É tipo uma pegadinha com a gente”, brinca.

O gerente de um dos estabelecimentos, que preferiu não se identificar por questões de contrato, disse que já foram comprados combustíveis com o novo preço e um aumento deverá acontecer quando o estoque antigo terminar.

Carlos Palmeira/Rdnews Mecânico Amilton Pereira abastece carro e está preocupado com aumento

Reduções

A Petrobras havia anunciado em 8 de novembro reduções de 3,1% e 10,4% no preço da gasolina e no diesel, respectivamente, nas refinarias. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP), os preços dos dois combustíveis não sofreram alterações relevantes para os consumidores nesse período.

Na semana seguinte após o anúncio, a gasolina registrou uma diminuição de R$ 0,04 no preço médio encontrado na Capital. No caso do diesel a diminuição foi de apenas R$ 0,01.

Entre a semana em que foi baixado o preço e a última medição da ANP a gasolina registrou diferença de apenas R$ 0,03, enquanto a gasolina registrou diferença de R$ 0,01. Veja no gráfico dos preços registrados nas últimas quatro semanas pela ANP em Cuiabá.

Controle de preços

O diretor executivo do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo de Mato Grosso (Sindipetróleo), Nelson Soares, explicou que será preciso esperar mais alguns dias para verificar qual será o resultado da ação da Petrobras.

“Tudo vai depender do que a distribuidora vai fazer pelo posto. O posto sempre quer vender pelo menor preço possível, mas se a distribuidora repassar o aumento, o combustível vai aumentar também. Mas precisamos ver como o mercado vai se portar daqui para frente”, pontuou.

Ele comentou que a empresa criou uma agência especializada para realizar esse tipo de controle de preço para que haja uma sintonia entre o valor cobrado no país e o preço das commodities lá fora.

“Nossos preços vão andar como andam os preços do mercado internacional. Isso é bom porque transmite segurança para o mercado. Ou seja, os combustíveis não terão seus preços usados de maneira política. Isso traz muita credibilidade para o Brasil”, argumentou.

O diretor finaliza dizendo que a estatal não poderia manter os preços em baixa mesmo com a alta mundial, já que “se você segura, alguém paga a conta, porque não existe almoço grátis”.