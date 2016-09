Potencial bioenergético de MT será discutido em Congresso do setor

Na última safra, produção atingiu 1,07 milhão de m³ de etanol e cerca de 340 mil toneladas de açúcar

O potencial bioenergético e as perspectivas do setor serão discutidos durante o 1º Congresso de Bioenergia de Mato Grosso e 3º Congresso do Setor Sucroenergético do Brasil Central (Canacentro). O evento é uma realização da Famato, Aprosoja e Senar e visa fomentar o setor não só no Estado, mas também no país, reunindo entidades publicas e privadas, produtores, estudiosos, nos dias 12 e 14 de setembro.

O Estado é o 6º maior produtor de cana-de-açucar, com mais de 231 mil hectares plantados na safra atual, que atende mercados de estados vizinhos como Rondônia, Amazonas, Acre, Pará e o consumo interno. Na última safra a produção atingiu 1,07 milhão de m³ de etanol e cerca de 340 mil toneladas de açúcar.

Entre os palestrantes convidados está Plínio Nastari, que abrirá a série de sete painéis temáticos, abordando a importância, a situação atual e as perspectivas do setor sucroenergético. Nastari é doutor em economia agrícola pela Iowa State University, nos Estados Unidos, e presidente da Datagro, uma das mais renomadas consultorias especializadas na cadeia sucroalcooleira.

Segundo ele, durante o painel será feita uma ampla abordagem do cenário mostrando, entre outros, as tendências e o potencial do setor sucroenergético na geração de bioeletricidade. “Também vou mostrar a capacidade do setor sucroenergético em gerar renda local que impulsiona o comércio e a pequena indústria nas regiões em que se instala e como está a situação hoje no Centro-oeste e no Brasil”, afirma Nastari, maior referência do setor no país.

O setor sucroenergético, especificamente, detém hoje 7% da potência outorgada na matriz elétrica do Brasil e representa quase 77% da fonte biomassa, sendo a terceira fonte de geração mais importante (atrás da fonte hídrica e termelétricas com gás natural), conforme a União da Indústria de Cana-de-açúcar. Atualmente das 10 usinas de cana-de-açúcar instaladas em Mato Grosso, apenas três vendem energia elétrica para o sistema, segundo dados do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (Sindalcool).

“Apesar de todas as usinas de Mato Grosso gerarem a própria energia por meio do bagaço (biomassa), a produção para o sistema elétrico num todo ainda é baixa. Mas pode e deve ser melhor aproveitada havendo a junção de interesse entre a atividade produtiva, o Governo e os concessionários de energia. Acredito que o Congresso de Bioenergia vai despertar para a possibilidade da produção de energia para outras atividades”, afirma o presidente do Sindalcool, Piero Parini, que será o mediador do painel “O setor sucroenergético no Centro-Oeste – importância, situação atual e perspectivas”.

Para o diretor-executivo do Sindicato, Jorge dos Santos, dois fatores principais mostram como o aumento da produção de energia elétrica por meio da biomassa de cana trazem benefícios: a capacidade de desafogar a produção hídrica durante períodos de seca e a proximidade das usinas com as linhas de transmissão.

“Energia é um insumo que sempre teremos imensa necessidade. O crescimento agroindustrial vai demandar cada vez mais energia e o estado de Mato Grosso precisa inaugurar a próxima fase produtiva que é a verticalização da produção. A cadeia num todo precisa ver que existe um mercado potencial para se explorar”, afirma o presidente do Sindalcool. (Com Assessoria)