Preço da cesta básica na Capital sobe 9% e é 7ª mais cara do país em 2016

Reprodução Itens como manteiga (49,72%), feijão (48,99%) e a banana (47,47%) foram os que mais tiveram acréscimo nos preços na Capital; preço do arroz subiu 34%, a 2ª maior alta de preço no país em 2016

Cuiabá registrou um aumento de 9% no preço da cesta básica em 2016, valor pouco abaixo do que a média nacional, que registrou um acréscimo de pouco mais de 10%. Ao término do ano, a Capital de Mato Grosso ficou com a 7ª cesta mais cara do país, custando R$ 426,22.

Os dados foram divulgados nesta quarta (4) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O ano passado registrou aumentos nas cestas básicas das 27 capitais brasileiras.

Em comparação ao mês de novembro, dezembro registrou uma queda de 1,21% no preço da cesta dos cuiabanos. Os produtos que mais baratearam foram a batata (16,39%), feijão (11,73%) e o arroz (2,24%). Os que mais tiveram aumento foram o óleo (7,42%), açúcar (5,54%) e o tomate (5,16%).

Durante o ano passado, Cuiabá registrou, diante das outras capitais, aumentos consideráveis nos preços do arroz e no óleo de soja. No primeiro, a alta de 34,71% foi a segunda maior do país, atrás somente de Boa Vista (49,07%). No segundo, a Capital de Mato Grosso teve o terceiro maior aumento, de 15,18%, atrás de Rio Branco (24,86%) e Boa Vista (16,32%).

Itens como a manteiga (49,72%), feijão (48,99%) e a banana (47,47%), porém, foram os que mais tiveram acréscimo nos preços no município. Do outro lado, os dois únicos produtos que tiveram queda durante o ano foram a batata (30,30%) e o tomate (28,32).

Segundo o Dieese, os dois produtos tiveram queda de preço por causa do excesso de oferta, causado por fatores como o calor, que amadurece a fruta primeiro e a boa produtividade do tubérculo na safra das águas.

Com o balanço do ano fechado, os cuiabanos precisaram de 52,65% do salário mínimo líquido para arcar com a cesta. Para arcar com gasto, os munícipes gastaram 106 horas e 34 minutos de trabalho. Os dois valores em Cuiabá ficaram acima da médica nacional, que foram estipulados em 48,90% e 98 horas e 59 minutos, respectivamente.

A cesta básica de Cuiabá fechou o ano com o preço de R$ 426,22, mais barata somente que Vitória (R$ 426,30), Brasília (R$ 433), São Paulo (R$ 438), Rio de Janeiro (R$ 443), Florianópolis (R$ 453) e Porto Alegre (R$ 459).

Brasil

As maiores altas registradas em 2016 foram em Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%) e Belém (16,70%). As menores variações ocorrem em Recife (4,23%), Curitiba (4,61%), São Paulo (4,96%) e Campo Grande (5,04%).

Comparativo a novembro, dezembro registrou em Aracaju (5,11%), Campo Grande (4,16%) e São Luís (4,13%) as menores quedas. As maiores altas aconteceram Rio Branco (0,97%) e Manaus (0,22%).

O Dieese ainda informou que o salário mínimo do brasileiro deveria equivaler a R$ 3.856,23, ou seja, 4,38 vezes o atual valor de R$ 880. O levantamento considerou os gastos de uma família de 4 pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, itens os quais a constituição considera que o salário mínimo deve suprir.