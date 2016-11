Preço do feijão carioca varia mais de 200% em supermercados na Capital

Reprodução Durante fiscalização, foram coletadas informações de 21 marcas de feijão carioca e 9 de feijão preto

O preço do feijão carioca continua surpreendendo o consumidor mato-grossense. Em pesquisa feita na última semana de outubro, a equipe de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado do Procon, registrou variação de 213% no preço do produto. O pacote de 1kg custa entre R$ 5,09 e R$15,98, nos supermercados de Cuiabá.

Com relação aos produtos fracionados, a pedido do cliente, o que apresentou maior diferenciação de preço foi o mamão formosa. A variação ultrapassa 600%, ficando entre R$ 1,25 e R$ 8,89 o quilo.

Nesta edição, foram visitados 13 estabelecimentos, sendo dois açougues e onze mercados de pequeno, médio e grande porte, escolhidos aleatoriamente. O monitoramento é feito por amostragem, com o objetivo de apontar a variação de preço na Capital, possibilitando ao consumidor maior economia na hora de realizar as compras.

Durante a fiscalização, foram coletadas informações sobre 39 variedades de arroz branco; 21 marcas de feijão carioca e nove de feijão preto; oito marcas de óleo de soja; seis marcas de frango inteiro congelado e mais de 20 marcas de leite. Também foram verificados os valores de comercialização do quilo de oito cortes de carne bovina e quatro cortes de carne suína. Foi monitorado, ainda, o preço do quilo do pão francês e do pão francês integral e de nove tipos de frutas frescas, vendida a granel.

Variação de preços

- Arroz branco (5kg): de R$12,50 a R$25,20 – variação de 101,6%

- Feijão carioca (1kg): R$5,09 a R$15,98 – variação de 213,95%

- Óleo de Soja (900mL): de R$2,89 a R$4,25 – variação de 47,06%

- Frango inteiro congelado/Kg: de R$4,99 a R$8,29 – variação de 66,13%

- Carne suína fresca/Kg: Foram pesquisados os preços de quatro cortes (bisteca, pernil, paleta e costelinha).

*Menor preço: 'paleta' de R$5,09 a R$10,19 - variação de 100,20%

*Maior preço: 'costelinha' de R$13,49 a R$19,90 - variação de 47,52%

- Carne bovina fresca/Kg:

*Menor preço: 'acém' de R$12,99 a R$16,99 - variação de 30,79%

*Maior preço: 'contra-filé' de R$19,99 a R$43,45 - variação de 117,36%

- Leite UHT integral (1L): de R$2,59 a R$7,49 - variação de 189,19%

- Leite UHT sem/zero/baixa lactose (1L): de R$4,19 a R$8,99 - variação de 114,56%

- Pão Francês/kg (encontrado em dez dos estabelecimentos visitados): de R$7,99 a R$ 11,99 – variação de 49,94%

- Mamão formosa: de R$1,25 a R$8,89 - variação de 611,2%



Confira o relatório e a pesquisa completa feita pelo Procon-MT.