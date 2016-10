Preços de brinquedos infantis podem variar até 220% em lojas de Cuiabá

Reprodução Entre brinquedos mais procurados para meninos, carrinhos também pesam no bolso do consumidor

O preço da boneca Barbie Fashion, da fabricante Mattel, pode variar até 220% nas lojas de Cuiabá, podendo ser adquiridas por valores entre R$ 24,99 e R$ 79,99. Esta foi a maior variação de preço identificada na pesquisa feita pelo Procon Estadual em 4 e 5 deste mês.

Também teve grande variação nos preços praticados pelo mercado - de 154,41% - o boneco Max Steel Foguete de Batalha, da mesma marca que as bonecas, que podem ser comprados por valores entre R$ 54,99 e R$139,90.

Entre os brinquedos mais procurados para meninos, os carrinhos também podem pesar no bolso do consumidor que não quiser pesquisar antes de comprar. Na amostragem do Procon, o preço do carrinho Califórnia Action (Califórnia Toys) varia 113%, saindo de R$ 39,99 a R$ 84,99.

Outro exemplo, Quebra-cabeça Frozen 12 peças em EVA, da marca Líder, varia 137%, entre R$ 40,00 e R$ 94,99. Com variação um pouco menor, mas não menos significativa - 79%, a bola Society, da marca Penalty, que pode ser encontrada por preços entre R$ 49,99 e R$ 89,90.

O monitoramento de preços, realizado por amostragem, é voltado para o "Dia das Crianças", comemorado nesta quarta (12). No total, foram visitados 8 estabelecimentos nos shoppings e no centro de Cuiabá. Os produtos pesquisados foram separados em 5 categorias, "Bonecos e Acessórios", "Carrinhos e Caminhões", "Jogos, Quebra-cabeça e Blocos de Encaixar", "Bicicletas, Skates, Patinetes e Bolas" e "Bonecas e Acessórios".

De acordo com o Gerente de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado do Procon, Ivo Vinícius Firmo, os preços podem variar e são coletados conforme o valor do dia, não havendo qualquer vinculação, mas servem para ajudar na hora das compras. “Os itens pesquisados representam uma pequena amostra do que atualmente é ofertado no mercado de consumo, podendo o consumidor ampliar a pesquisa para outros itens e em outros estabelecimentos”, destaca Ivo.

Queda nas vendas

A pesquisa pode ajudar os pais que não abrem mão de presentear os pequenos, mas estão dispostos a gastar menos que no ano passado. Com isso, as vendas para o Dia das Crianças neste ano em Cuiabá devem sofrer queda em relação ao ano anterior. Má situação financeira, endividamento, aumento da inflação e instabilidade econômica são as principais justificativas para quem pretende gastar menos com os presentes infantis.

Uma pesquisa nacional, divulgada no início do mês pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), feita em todas as capitais, revela que 57,8% dos consumidores esperam gastar menos ou o mesmo valor com os presentes em relação a 2015. (Com Assessoria)

