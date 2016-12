Preços de panetones, chocotones e frutas natalinas variam quase 200%

Reprodução No total, a equipe visitou seis estabelecimentos comerciais, do ramo atacadista e de supermercados

Os preços dos panetones e chocotones e das frutas especiais utilizadas nas ceias natalinas apresentam variação de quase 200% nos seis supermercados pesquisados pelo Procon-MT, nos dias 13 e 15 deste mês.

A pesquisa, que foi realizada por amostragem, tem o objetivo de mostrar os índices de variação de preço, possibilitando ao consumidor maior economia na hora de adquirir os produtos.

No total, a equipe de Fiscalização do Procon-MT visitou seis estabelecimentos comerciais, do ramo atacadista e supermercados. Foram pesquisados os preços de 91 variedades de panetone e chocotone (com variação de peso, especiais, com adicionais, etc), 26 variedades de aves/, chester, fiesta, peru efrango (temperadas, com preparo facilitado, desossada, recheada), 26 variedades de cortes de carne suína (tender, pernil e lombo – temperado e sem tempero, recheado, desossado, etc) e o valor do quilo de frutas especiais, secas e cristalizadas (ameixa seca, abacaxi desidratado, amêndoa, avelã, banana passa, blueberry desidratada, castanha do Pará, castanha de caju, damasco, frutas cristalizadas, nozes, papaia desidratada, pera desidratada, pistache, semente de abóbora, uva passa clara, uva passa escura e tâmara).

Segundo o gerente de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, Ivo Vinícius Firmo, os preços são coletados conforme o valor do dia, mas os consumidores podem encontrar variações. “Os itens pesquisados representam uma pequena amostra do que atualmente é ofertado no mercado, podendo o consumidor ampliar a pesquisa para outros itens e em outros estabelecimentos”, destaca o gerente.

Os grupos com maiores variações de preço, chegando a 177,11%, indiferente de marca ou qualidade específicas são os Panetones e chocotones (apresentação de 500g). As Frutas especiais (apresentação frutas cristalizadas), têm variação ainda maior nos preços praticados nos estabelecimentos visitados, de 179,46%.

No caso das aves natalinas congeladas (apresentação inteira e temperada) a variação chega a 115,48% e nos cortes de carne suína congelada (apresentação sem osso e temperada), a variação é de 86,77%.

Confira, nos links de cada grupo, a pesquisa completa de variação de preços para Panetone e Chocotone, Aves e suínos e Frutas Especiais.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

Nos postos de Ganha Tempo da Praça Ipiranga e do Várzea Grande Shopping, o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. No posto da Assembleia Legislativa (AL), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. (Com Assessoria)