Presidente diz que novos impostos vão causar fechamento de empresas

Assessoria Posição da instituição contrária à minuta da reforma tributária se baseia, segundo o presidente da Fecomércio, Hermes Martins, em documento da OAB que aponta mais de 50 ilegalidades no projeto

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), Hermes Martins da Cunha, se posiciona contrário ao aumento de impostos que deverão acontecer caso a proposta de reforma tributária do Governo Estadual entre em vigor sem alterações. Ele disse temer o fechamento de empresas, caso alguns pontos não sejam debatidos.

Em entrevista ao , Hermes contou que tem se reunido para debater a questão com empresários do comércio, com a equipe econômica do governo e, principalmente, com parlamentares da Assembleia Legislativa.

Para ele, a proposta apresentada pelo governo não é muito clara e, apesar de ter o objetivo de tentar trazer isonomia aos impostos cobrados no Estado, deixa claro que alguns setores produtivos serão onerados.

“Não queremos que haja aumento, principalmente se levarmos em consideração esse momento de dificuldade que vive o país. E a questão [aumento de impostos] está clara porque temos documentos de tributaristas que fizeram simulações e concluíram que eles são inevitáveis, a partir dessa proposta do governo que nos foi encaminhada”, disse.

Ele contou, ainda, que a posição da instituição se baseou em um documento apresentado pela OAB (Organização dos Advogados do Brasil) que mostra que o projeto tem mais de 50 ilegalidades.

O presidente exemplificou a questão dizendo que setores como o de materiais de construção e os atacadistas poderiam sofrer com os fortes aumentos já que “na proposta atual, se uma empresa do Estado comprar um produto de outro estado de outra empresa que tenha incentivo fiscal, quando esse produto chegar aqui ele pagaria o diferencial do ICMS”, disse se referindo à glosa.

Os principais prejudicados, de acordo com Hermes, seriam as micro e pequenas empresas, que seriam obrigadas a repassar os custos para a sociedade.

Apesar dos pontos polêmicos, o presidente pontuou que a Fecomércio e grande parte dos comerciantes são favoráveis à idéia.

“Nós somos a favor de uma reforma tributária, mas queremos que ela tenha uma discussão mais ampla com a sociedade. Nossa lei tributária [de Mato Grosso] é talvez a mais complexa do Brasil, com leis, decretos, resoluções e portarias infindáveis. A gente entende que a matéria precisa de uma reforma que descomplique e que tenha, sim, isonomia”, argumentou.

Segundo o presidente, no processo de debate da proposta de reforma foram ouvidos vários setores econômicos como o de calçados, confecções, medicamentos, alimentícios e de materiais de construção e o que foi decidido é que a proposta do jeito que está “irá afetar todo mundo”.

“Mais de 2 mil empresas de Mato Grosso fecharam as portas nesse ano. Nós acreditamos que se a lei passar do jeito que está, outras tantas irão encerrar as atividades também”, finalizou.

Agronegócio

Dirigentes do agronegócio do estado também já se posicionaram de maneira contrária aos possíveis aumentos de impostos que aconteceriam após a formalização da reforma. Entre eles está o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), José João Bernardes, que chegou a afirmar que “nosso segmento já contribui fortemente com o Estado e ficaria muito difícil o setor, principalmente os pecuaristas, assimilarem esses aumentos na tributação”.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, chegou a afirmar que “não vai aceitar novos tributos”.

Reforma tributária

A reforma tributária proposta pelo governo estadual deve passar por votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) para entrar em vigor. No próximo dia 29 deverá ocorrer uma audiência pública para debater a proposta. Na ocasião, parlamentares da AL, equipe econômica do governo e alguns outros setores produtivos deverão sentar para conversar sobre a questão.

O objetivo inicial do governo é que o projeto cheguasse à AL até o próximo dia 20, para que o projeto fosse aprovado ainda este ano. De acordo com o governo, a idéia da proposta é equilibrar os impostos que incidem sobre a cadeia produtiva de Mato Grosso. O projeto prevê unificação das alíquotas, promovendo isonomia e permitindo uma competição igualitária entre os setores.

