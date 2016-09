Produção de carne in natura de MT terá auditoria de técnicos do Chile

Reprodução Equipes vão inspecionar questão sanitária de frigoríficos registrados junto ao Ministério da Agricultura

Técnicos chilenos devem visitar Mato Grosso para auditar a produção de carne bovina in natura. A previsão é que o grupo visite o país entre 10 e 22 de outubro, com objetivo de inspecionar a questão sanitária dos frigoríficos registrados junto ao Ministério da Agricultura. Além de Mato Grosso, o grupo visitará estabelecimentos em outros estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, do Tocantins, Espírito Santo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Em outra missão, o Chile enviará auditores para verificar a produção de farinha de carne e osso em unidades em Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A visita está prevista para o período de 28 de novembro e 9 de dezembro.

Até o final deste ano, o Mapa prevê ao menos 15 missões veterinárias de vários países com o mesmo objetivo. Além das chilenas, outras duas já estão confirmadas: uma de Cuba (para carnes suína e de aves) e uma da Bolívia (para carnes de aves, bovina e suína).

Com as missões, os países interessados pretendem avaliar a ação do serviço de inspeção federal e os controles efetuados pelos estabelecimentos com o objetivo de autorizar novas habilitações à exportação de produtos brasileiros de origem animal ou revalidar aquelas já concedidas.

Segundo o chefe da Divisão de Auditorias Internacionais do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) do Mapa, Fábio Coelho Correa de Araújo, quanto mais missões vierem ao país, maior a possibilidade de ampliação da exportação de produtos agropecuários e de consolidação do reconhecimento internacional da qualidade do serviço de inspeção federal brasileiro.