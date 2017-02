Produção industrial tem leve queda no Estado em 2016, abaixo da média nacional

Dilvulgação No primeiro trimestre, o Estado teve um avanço de 11% na produção industrial, o mais alto do país

Mato Grosso registrou uma queda de 1,1% em sua produção industrial entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado. O número ficou abaixo da média nacional no período, que foi negativa em 6,6%.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça (7). Em comparação com o mês de dezembro de 2015, o saldo de Mato Grosso foi ainda pior, sendo calculada uma queda de 2,3%.

O balanço leva em consideração somente unidades da Federação que respondem por pelo menos 1% do Valor de Transformação Industrial (VTI), um indicador do Governo Federal que relaciona o valor bruto da produção industrial e os custos das operações industriais.

Por causa disso, os locais apontados pelo estudo do IBGE são: Amazonas, Pará, Região Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás.

No ano passado Mato Grosso teve altos no primeiro semestre e baixos no segundo. No primeiro trimestre o Estado teve um avanço de 11% na produção industrial, o mais alto do país. No segundo trimestre foi o segundo melhor, com 6,6%. Ficou atrás somente do Pará, que teve uma alta de 10,1%.

No terceiro trimestre, porém, Mato Grosso teve a terceira pior queda. Com um recuo de 10,3%, ficou atrás somente do Espírito Santo e Bahia, que tiveram quedas de 21,6% e 12,3, respectivamente. O registro negativo seguiu nos últimos três meses do ano, quando houve um recuo de 8,2%. O número foi o segundo pior do Brasil no período, atrás somente de Goiás que teve uma piora de 11%.

Maior queda

De acordo com o balanço, no saldo acumulado do ano passado a principal contribuição negativa sobre a média global da indústria no Estado foi verificada na atividade com produtos derivados do petróleo e bicombustíveis, que caiu em 53,2%, pressionada, em grande parte, pela menor fabricação de álcool etílico.

Ainda foram verificadas quedas na produção de produtos de minerais não-metálicos (-7,6%) e de produtos de madeira (-1,8%), explicados, principalmente, pela menor produção de cimentos “Portland” – um produto mais resistente do que o tradicional - e argamassas e de madeira em bruto tratada.

Por outro lado, o relatório aponta que a influência positiva mais importante sobre o total da indústria foi registrada pelo setor de produtos alimentícios, que cresceu em 5,7% e foi impulsionado, especialmente, pela maior fabricação de carnes de bovinos congeladas, frescas ou refrigeradas e rações.

Outro avanço notório foi o observado pela atividade industrial de outros produtos químicos (10,6%). A melhora no setor específico, segundo o relatório, pode ser explicada pelo avanço na produção de adubos ou fertilizantes com nitrogênio, fósforo e potássio em Mato Grosso.