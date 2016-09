Produtor rural de 26 municípios no Estado já pode renegociar dívidas

Reprodução No Estado, renegociação pode ser feita nos 26 municípios em situação de emergência ou calamidade

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta semana, a renegociação de dívidas de produtores mato-grossenses e demais estados do Centro-Oeste, Espírito Santo e da região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). “A medida dá fôlego ao produtor para honrar seus compromissos e obter novos recursos para a próxima safra”, diz o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller.

Como o já mostrou, os produtores estão com dificuldades de pagar suas dívidas com as instituições financeiras por causa das perdas na safra 2015/2016, provocadas principalmente pela seca, e solicitaram o alongamento das mesmas. Segundo o secretário, a renegociação atendeu à reivindicação do setor produtivo junto ao governo.

No Centro-Oeste, a medida contempla todas as lavouras, mas apenas para os débitos de investimento. A renegociação só pode ser feita nos municípios onde tenha sido decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública, por causa de seca ou estiagem. Em Mato Grosso foram 26 municípios.

O senador José Medeiros avalia a medida como uma vitória importante para o setor, após dias de intenso debate com o governo federal. “Estivemos com o presidente Michel Temer, pedindo o apoio pessoal dele para superar esse momento difícil. Também tivemos a sensibilidade dos gestores das pastas da Fazenda, Planejamento e Agricultura”, lembra.

Já o senador Cidinho Santos, ressalta que a renegociação veio em boa hora, pois os produtores estão entrando na próxima safra e ganham uma certa tranqüilidade para continuar tocando sua atividade que estava prejudicada desde o ano passado.

No último dia 29, ocorreu uma reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), dos senadores por Mato Grosso, do vice-governador Carlos Fávaro, de parlamentares da bancada do Estado e de representantes do setor produtivo, como Famato, onde foram levantados alguns pontos que prejudicaram a agricultura no Estado, entre eles problemas climáticos, aumento no custo de produção, oscilação do dólar e adversidade da economia.

Na oportunidade, Fávaro pediu socorro ao governo federal para contornar a situação do setor produtivo em meio ao cenário de quebras e incertezas quanto à safra atual que poderá sofrer influencias do La Ninã. “As safras de soja e milho foram afetadas, o que dificultou a viabilidade econômica da principal fonte de sustentabilidade do Estado. A situação impactou diretamente a vida financeira do Estado e do cidadão mato-grossense”.