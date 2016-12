Produtores afirmam que não são bandidos e têm escritura de terras

Assessoria Reunião dos produtores rurais afetados com bloqueio de bens pela Justiça de MT

Parte dos produtores rurais de várias fazendas de Vila Bela da Santíssima Trindade, que tiveram seus bens bloqueados na Justiça, se defenderam e afirmaram que estão “sendo tratados como bandidos” pela Justiça e pelo Ministério Público Estadual (MPE). Além de entrarem com processos para que o desbloqueio do gado e do patrimônio seja feito, eles devem realizar uma reunião com o governo estadual para debater a questão.

O encontro entre os produtores foi realizado hoje (7), na sede da Associação de Criados de Mato Grosso (Acrimat). O órgão está atuando junto aos produtores.

Mais de 50 pecuaristas da região teriam sido afetados pela decisão judicial que teria bloqueado mais de R$ 900 milhões, segundo a Justiça Estadual. Um dos afetados, inclusive, é o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, bloqueado em pouco mais de R$ 2 mil.

A ação foi originada pelo MPE que afirmou que as propriedades ocupam parte do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, criado em 1997, e que o desmatamento no local é ilegal. A área total de desmate alcançaria os 18 mil hectares, aproximadamente.

Produtores

De acordo com Larissa Milan Zem, filha de um dos produtores rurais afetados, a região abriga cerca de 70 produtores e grande parte deles, aproximadamente 50, tiveram seus bens e posses bloqueados.

No seu caso particular, ela explicou que seu pai teve R$ 11 milhões bloqueados pela Justiça. “Nós fomos pegos de surpresa. Fomos abrir as contas e vimos que não tínhamos dinheiro para pagar as contas. Ninguém tem dinheiro para comprar um pão francês”, disse.

Larissa contou que é responsável por mais de 15 funcionários e a situação que mais preocupa, no momento, é o bloqueio do dinheiro, que, segundo ela, tem impedido os proprietários de arcarem com suas obrigações com os trabalhadores.

“Até o presente momento não sei como vamos honrar o compromisso que a gente tem com essa gente. [A Justiça] embargou, inclusive, a fazenda e todos os bens vinculados ao meu pai no Paraná. Estamos há dias sem dormir porque não sabemos como vamos pagar toda essa gente”, relatou emocionada.

Ela afirmou que não entendeu a ação porque todas as terras de seu pai foram tituladas pelo Incra que o governo estadual incentivou o desenvolvimento e que o Ibama, inclusive, autorizou o desmate.

“O Ministério Público está colocando todos os produtores como bandidos, o que nós não somos. Há mais de trinta anos meu pai e muitos desses produtores entraram na região e foram incentivados a desenvolver esse pedaço que até pouco tempo atrás era esquecido por Mato Grosso. Não fomos nós que invadimos a área, o parque que invadiu nossas terras”, defendeu.

Zigomar Ferreira Franco foi outro produtor que se pronunciou e contou que produz na área desde a década de 70 e que cerca de R$ 70 mil seus foram bloqueados. Ele argumentou que a questão em relação ao Parque Estadual Serra de Ricardo Franco não foi conduzida de maneira correta e que os prejuízos estão sendo sentidos agora.

“Não houve manifestação nenhuma aos proprietários [na época da criação do parque]. Apenas houve um decreto do governador. E como o estado não pode emitir títulos, ele teria que desapropriar os proprietários e indenizá-los para poder tomar a posse, e isso nunca foi feito”, lembrou.

Por ter quatro propriedades, ele disse que tem quatro processos diferentes em mãos. Após o bloqueio judicial, ele afirmou que está impedido, por exemplo, de vender bois para os frigoríficos.

Zigomar disse que já alguns produtores da região já contrataram advogados e que o Ministério Público Estadual (MPE) deverá ser processado, já que a ação o caso surgiu de uma ação civil pública do órgão.

“Bloquearam projetos de financiamento, Indea e frigoríficos. Isso não pode acontecer. Estamos tentando fazer um grupo homogêneo e ir até o governador explicar a situação porque o parque não existe”, relatou.

A prioridade, no momento, é liberar os bens e a condição do trabalho dos produtores e após isso regularizar toda a questão fundiária, pontuou o produtor.

“Nós compramos a área do estado, registrada, sem problema nenhum. Nunca tivemos problema de documentação. Isso que estão fazendo é uma injustiça total para os produtores. A ação judicial [de bloqueio] foi totalmente descabida”, finalizou.

Acrimat

O produtor Cristiano Alvarenga Souza, que também é representante da Acrimat em Vila Bela da Santíssima Trindade, explicou que a região contribui com mais de R$ 40 milhões ao estado e que mais de 90% dos produtores instalados lá já estavam no local antes da criação do parque.

Ele explicou que a associação deve intermediar as conversas entre os produtores e o governo estadual e que a situação toda ainda tem muitas “informações desencontradas”.

“De três anos para cá é que a Sema começou a tomar posição de multa, fiscalização, dizendo que existia ali um parque. Só que os produtores nunca foram ressarcidos de suas terras. Se o governo criou o parque, ele pegou o dinheiro e nunca fez o repasse”, afirmou.

Na conversa com o governo estadual, que deverá contar com a participação do secretário da Casa Civil, Paulo Taques, deverão ser discutidas as ações que podem ser tomadas pelos proprietários e como regularizar a questão ambiental.

“Perguntaremos o que nós temos que fazer. O que é isso que fizeram com o produtor? Por que fizeram o bloqueio. Ele [produtor] precisa trabalhar, pagar suas contas e ficar em dia com o próprio governo. Esse é um negócio ruim para a região, para todo o setor e para Mato Grosso”, defendeu.