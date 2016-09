Produtores estudam criar Fundo de Emergência Sanitária Avícola em MT

Divulgaçao Criação do Fesavi-MT foi aprovada; participantes debateram objetivos, áreas de ação e indenizações

Representantes do setor produtivo aviário e agropecuário discutiram, nesta semana, a criação do Fundo de Emergência Sanitária Avícola (Fesavi-MT), juntamente com a Famato, que também aprova a medida. No estado, Nova Marilândia, tem sofrido com as interdições de aviários após um surto de doenças, cujo prejuízo aos avicultores pode chegar a R$ 3 milhões.

O gestor do Núcleo Técnico da Famato, Guto Zanata disse que o evento tem a finalidade de debater normativas de biossegurança, orientações aos produtores e reforçar a prevenção contra doenças emergenciais em animais de produção. “Quanto mais medidas preventivas que garantam o fortalecimento do sistema de defesa sanitária, mais segura estará a atividade”.

A criação do Fundo de Emergência teve a aprovação dos participantes. Foram debatidos os objetivos, áreas de atuação, estrutura organizacional, disposições gerais e indenizações.

Para o diretor técnico da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ariel Mendes é fundamental o fortalecimento dos fundos privados para indenizações ao produtor e apoio as ações de defesa agropecuária. “O produtor e as agroindústrias têm que se conscientizar para a necessidade de contribuir financeiramente para um fundo de apoio, que seja capaz de auxiliar os produtores na ocorrência de um evento sanitário de impacto no setor rural e na agroindústria”.

De acordo com o consultor em Defesa Agropecuária da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Décio Coutinho o produtor atingido por uma eventual ocorrência em seu plantel, sabendo que existe o fundo para ressarcir o abate em caso de contaminação do vírus, exerce um papel firme na colaboração para que mantenha o padrão sanitário. “O Fundo de Emergência é um instrumento de qualidade de gestão sanitária”, defendeu Coutinho.

Os recursos do fundo são uma reserva a ser utilizada pontualmente para indenizar o produtor caso o seu plantel tenha doença na qual o abate sanitário seja a única saída. O valor da contribuição para o fundo ainda deve ser discutido com o setor.

A empresa de São Paulo, Proposta Seguro, apresentou duas possibilidades de seguros sanitários: o contrato direto pelo produtor, para assegurar sua produção e outro contrato pelos fundos privados, para atender ocorrências de grande magnitude. Segundo a proposta em emergências sanitárias é preciso ter recursos suficientes e facilmente disponíveis para conter ou mesmo erradicar a doença e ressarcir o produtor pelas suas perdas. Mendes reforçou que quanto maior a prevenção e boas práticas adotadas pelo produtor, maior será a indenização como bonificação pela mitigação de risco.

Na oportunidade o presidente do Indea-MT, Guilherme Nolasco orientou os avicultores a comunicarem oficialmente os órgãos oficiais sobre qualquer suspeita da Influenza Aviária, para que o mesmo atue com agilidade na contenção do vírus e, assim, possa evitar prejuízos ao produtor e ao setor produtivo do Estado.