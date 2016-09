Produzam mais porque vamos abrir mercados, diz Novacki a pecuaristas

Divulgação/Mapa Novacki diz que meta do Agro+ é ampliar de 7% para 10% a participação do Brasil no mercado externo

“Produzam mais porque vamos buscar mercados para vender os seus produtos”. Foi com essa frase que o ministro interino do Mapa, Eumar Novacki, "puxou a orelha" dos produtores brasileiros durante a abertura oficial da Conferência Internacional de Pecuaristas (Interconf) 2016, nesta terça (20), em Goiânia (GO).

Ele lembrou que o ministro Blairo Maggi está trabalhando fortemente na abertura de novos mercados e que a intenção com o Agro+ é ampliar de 7% para 10% a participação do Brasil no mercado externo nos próximos cinco anos.

“O ministro está viajando desde o dia 30 de agosto, junto com cerca de 40 empresas e associações do agronegócio brasileiro, por sete países asiáticos: China, Coreia do Sul, Tailândia, Mianmar, Vietnã, Malásia e Índia.”

Seguindo a mesma linha, a partir do 1º de outubro, Novacki viajará ao exterior para reforçar a estratégia de ampliação das exportações agropecuárias do Brasil. Ele ressalta que o grande desafio do agronegócio brasileiro será transformar a pujança do setor em emprego e renda para a população. “A crise já foi, agora é a vez de trabalharmos para gerar novas oportunidades. O agronegócio tem que ter foco e saber para onde quer ir".

O presidente da Assocon (Associação Nacional dos Confinadores), Alberto Pessina, destacou a importância do Agro+ para o setor agrário e comemorou a declaração do ministro interino referente a abertura de mercado externo.

Já o secretário de Agricultura do Estado de Goiás, Antônio Flávio Camilo de Lima, anunciou que uma das suas metas será implementar o Agro+ goiano nos próximos meses. “Iremos a Brasília dentro de alguns dias para conseguirmos mais informações sobre o Plano Agro+”, adiantou.