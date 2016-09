Produzir energia pode ser grande oportunidade, diz pesquisador

Reprodução Mato Grosso é o sexto colocado na produção de cana no país; safra tem 241 hectares plantados

Começa nesta segunda, 12, o 1º Congresso de Bioenergia de Mato Grosso e 3º Congresso do Setor Sucroenergético do Brasil Central. O evento abordará temas como o potencial energético do Estado e a evolução de energia no mundo nos próximos anos. Atualmente, Mato Grosso é o sexto colocado na produção de cana, com 231.461 hectares plantados na safra atual, sendo que a produção de biocombustível (etanol) alcança números sólidos e atende os mercados de Rondônia, Acre, Amazonas e Pará, além do mercado interno. Na última safra a produção atingiu 1.078.600 m³ de etanol e 337.162 toneladas de açúcar.

Diante deste cenário, o pesquisador da Embrapa Soja e membro do Painel Internacional de Energia da Academia Internacional de Ciências, Décio Gazzoni, que fará a abertura do evento, enxerga a produção de energia como uma grande oportunidade para Mato Grosso. “Os produtores rurais têm se mostrado excelentes empresários e o Estado é um produtor expressivo, podendo ampliar ainda mais devido a sua extensão geográfica, topografia e clima. É preciso considerar o quanto isso pode ser favorável e descobrir novas formas, como ocorre em fazendas fotovoltaicas - áreas que não são propícias para a agricultura, mas que geram energia utilizando a radiação solar. Podemos dizer que Mato Grosso está em uma posição privilegiada em termos de produção de energia”, garante.

No entanto, pondera que para gerar energia é necessário uma série de fatores, desde o que a natureza fornece até o aporte de capital. Explica que é um investimento com período de maturação prolongado, podendo chegar a 12 anos para obter o retorno do capital investido, entretanto, ressalta que a demanda mundial é crescente. Com boa gestão, políticas públicas adequadas e a devida capacidade de investimento, torna-se um negócio muito atrativo para os produtores de Mato Grosso. Ou seja, as oportunidades vão além da cana e do milho”, aponta.

Em sua palestra - que será ministrada nesta segunda (12), a partir das 19h - cujo tema é “Visão estratégica da energia em termos globais: tendências de mercado, tecnologia e políticas públicas’, ele fará uma análise do que está ocorrendo com a energia mundial, em especial a energia renovável. Na oportunidade, ele abordará três vertentes: mercado, com estatísticas de evolução nos últimos 10, 15 anos e prospecção de futuro; novas tecnologias, como está o avanço tecnológico e ainda as políticas públicas em diferentes países do mundo, apontando o que está sendo feito para apoiar a energia renovável.

Ele explica que apesar de ser aberto, o mercado de energia é altamente competitivo. ”Dentro da energia renovável temos a bioeletricidade, mas tem hidráulica, eólica, aquecimento solar, e todas estão disputando o mesmo mercado. O setor de transporte, por exemplo, atualmente é dominado pelo combustível líquido, mas quando vislumbramos os próximos 20 anos, percebemos uma mudança gradual, exemplos como trens, ônibus, carros e caminhões elétricos. A eletricidade começa a tomar conta desse segmento”.

Por fim, o pesquisador afirma ser fundamental a discussão da geração de energia e, no futuro, a possibilidade de uma integração energética entre os países da América Latina. “O debate de políticas públicas nacionais e entre países como Bolívia, Peru, Argentina e Venezuela garante a adoção de medidas adequadas para apoiar a produção de energia renovável”, enfatiza.

Gazzoni tem um extenso currículo e também é consultor internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco Mundial, e, da Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO).

O Congresso é realizado pelo Sistema Famato/Senar-MT e Aprosoja e segue até 14 de setembro, no Cenarium Rural, em Cuiabá. Para conferir a programação completa, clique aqui. (Com Assessoria)