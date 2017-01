Protesto de caminhoneiros chega ao 4º dia e seis pontos são bloqueados

PRF Segundo PRF, caminhoneiros estão fechando pistas com pneus e pessoas e, em nenhum dos bloqueios, há registro de congestionamento, já que somente caminhões estão proibidos de passar

Seis pontos nas rodovias BR-163 e BR-364 estão interditados por causa de um protesto de caminhoneiros que chegou a seu quarto dia na tarde desta segunda (16). O setor reinvidica a aprovação de uma lei que estipule um valor de frete mínimo.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra as vias, os bloqueios estão ocorrendo no km 593 da BR-163, na região de Nova Mutum, onde o tráfego está bloqueado nos dois sentidos, sendo liberado apenas a passagem de ambulâncias, veículos de passeio, veículos com cargas perecíveis e carretas-tanque.

Também na BR-163 foi registrado um bloqueio no km 119, na saída de Rondonópolis para Mato Grosso do Sul. No local, uma faixa está bloqueada no sentido sul e outra no sentido norte, já que a via tem pista duplicada. O último bloqueio registrado por volta das 16h20, aconteceu no km 601 da mesma rodovia. Na BR-364 foram registradas interdições na saída de Rondonópolis para Cuiabá nos km 201 e km 206, no sentido sul, e sentido norte do km 210.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros estão fechando as pistas com pneus e pessoas e em nenhum dos bloqueios há o registro de congestionamento, já que somente os caminhões estão proibidos de passar. Até esta tarde também não foi registrado nenhum tipo de ato violento.

A PRF explicou, ainda, que os responsáveis não deverão ser multados já que no Código de Trânsito Brasileiro estão previstas sanções apenas para quem “usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”.

Os caminhoneiros protestam desde o final do ano passado pela aprovação do Projeto de Lei 528, que permite ao governo federal a implantação de um frete mínimo que seria obrigatório em todo o território nacional. O objetivo é que haja uma tabela mínima que favoreça o setor de transporte rodoviário e que cubra, no mínimo, o custo efetivo do frete.