Reprodução Antecipação da semeadura pode favorecer o período de desenvolvimento da planta, diz Imea

As boas condições climáticas no Estado vêm favorecendo o ritmo do trabalho no campo da nova safra de soja. Dos mais de 9,3 milhões de hectares, cerca de 70% já foram semeados, o que leva a crer, com base na data da semeadura, que a próxima safra de milho será cultivada dentro da “janela ideal”.

De acordo com Imea, Mato Grosso tem potencial para semear a área total de milho entre início de janeiro e final de fevereiro. Diferente do que ocorreu nas duas últimas safras do cereal, em que ao final de fevereiro apenas 65% da área de milho estava semeada.

“Esta antecipação da semeadura pode favorecer o período de desenvolvimento da planta. Entretanto, é preciso que as condições externas continuem apropriadas, tanto na colheita da soja, quanto na semeadura do milho”, alertam especialistas.

A sensação de insegurança dos produtores, aos poucos, vai dando lugar a sinais mais otimistas, após quebra de 7,2 toneladas na última safra do cereal em Mato Grosso e o acúmulo de dívidas em razão da não entrega da commodity.

No entanto, há outras questões que ainda deixam o sinal de alerta aceso, como é o caso do preço do milho. “A perspectiva é que não tenhamos nenhuma ou pouca remuneração, mesmo com a janela ideal, devido ao alto custo de produção e desvalorização do milho. Hoje está sendo cotado a R$ 17,50 a saca em contratos futuros”, alerta o produtor Nei Dariva que já concluiu a semeadura da soja e está de olho no céu e no mercado.

Ele explica que espera colher entre 110 e 120 sacas por hectare e que o preço da commodity seja valorizado para que não tenha novamente prejuízo. No ano anterior, cerca de 30% da produção dos 1,2 mil hectares de milho foi perdida. Quanto à soja, os números são mais animadores, a intenção dele é colher ao menos 55 sacas por hectare. Tarefa que parece ser fácil para quem colheu 61 sacas, nos 1,5 mil hectares plantados no ciclo anterior.

“Conseguimos comercializar 35% da nossa produção de soja com um preço melhor e já estamos com 70% dos custos travados, é possível que tenhamos bons números no que se refere à soja. Mas o milho continua sendo uma preocupação”, afirma.

Números

Em estudo divulgado em setembro, o Imea aponta que cerca de R$ 2,47 bilhões deixaram de circular no Estado devido a quebra do milho no ciclo passado. O valor é estipulado considerando o preço médio da comercialização da safra 2014/2015 que chegou a R$ 20,29 por saca.

Em Mato Grosso, a área destinada ao cultivo do cereal para esta safra está prevista em mais de 4,2 milhões de hectares, com uma estimativa de produção de 23,2 milhões de toneladas. As informações foram divulgadas nos últimos boletins do Imea, referente a milho e soja.