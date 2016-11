Puxada pela soja, renda no campo em MT alcança R$ 71 bi em outubro

Ganho no campo com a soja correspondeu a aproximadamente 45% do ganho total em Mato Grosso

Puxado pela soja, que teve uma renda no campo avaliada em aproximadamente R$ 32 bilhões, o Valor Bruto de Produção (VBP) da agropecuária alcançado por Mato Grosso ficou determinado em R$ 71 bilhões em outubro. O número ultrapassa os R$ 70 bilhões do ano passado.

O balanço foi divulgado nesta quinta (17) pela Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O valor VBP, que desconta inflações e outros impostos, registra o preço médio recebido pelos produtores agropecuários dentro dos estabelecimentos rurais. Em outras palavras, da porteira para dentro.

Mato Grosso é a segunda unidade federativa com o maior VBP. Em primeiro lugar está o Estado de São Paulo, com R$ 72 bilhões. Em terceiro está o Paraná, que ficou com R$ 67 bilhões.

O ganho no campo com a soja correspondeu a aproximadamente 45% do ganho total em Mato Grosso. O grão foi acompanhado pela produção do algodão, calculada em R$ 11 bilhões e de bovinos, que foi de R$ 10 bilhões.

Na lavoura o estado registrou aumentos, em relação ao ano passado, na produção do algodão, banana, cacau, mamona, soja e uva. Na pecuária somente o frango registrou um acréscimo no VBP.

Já culturas como o amendoim, arroz, café, cana de açúcar, feijão, laranja, milho, pimenta do reino e tomate registraram queda. Na pecuária, a produtividade de bovinos, suínos, leite e ovos registraram baixas.

Segundo o relatório, o Brasil deve registrar R$ 519 bilhões na produção neste ano. O índice, caso se concretize, será 2,5% menor do que calculado em 2017.