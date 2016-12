Queda de só 4% na venda dá fôlego ao varejo; recuo previsto era de 15%

Reprodução Vendas a prazo, em todo o país, também diminuíram e já pelo terceiro ano consecutivo no Natal

O comércio em Cuiabá registrou em dezembro uma queda de 4% nas vendas em relação ao mesmo mês no ano passado. Apesar do recuo, a diminuição foi menor do que a projetada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), que esperava um decréscimo de mais de 10%. As vendas em dezembro só tiveram aumento - de 9,4% - se comparadas a novembro.

De acordo com o vice-presidente administrativo da CDL, Célio Fernandes, a entidade havia estimado uma redução de 15% em relação ao Natal passado. O registro - menos negativo do que o esperado - foi chamado de “finalizador positivo”.

“Quem fez a lição de casa, tanto o consumidor que guardou dinheiro e fez um planejamento financeiro quanto o lojista que investiu em algum diferencial, conseguiu se sair bem nesse Natal mesmo com a crise. No nosso entendimento, essa situação pode ser encarada como um início de retomada dos bons negócios”, disse.

Entre as causas da diminuição estiveram o alto índice de desemprego, a inadimplência e o cenário político desfavorável, que segundo Célio parece estar mudando, principalmente após medidas como a liberação da cobrança de preços diferentes dependendo do modo de pagamento. “Na medida em que o governo deixar o mercado funcionar e se preocupar em apenas coibir abusos, seja de lojistas ou clientes, a situação econômica do país deve voltar a melhorar”, argumentou.

Para tentar recuperar um pouco as vendas ainda nesse final de ano, o comércio em Cuiabá, incluindo os shoppings, funcionará em horário estendido, até as 22h, até a próxima sexta (30). No sábado (31) as lojas deverão funcionar até 18h.

Crise Nacional

As vendas a prazo em todo o país diminuíram pelo terceiro ano consecutivo no Natal. Com um recuo estimado em 1,46%, o registro, que diminuiu em relação ao ano passado, quando as perdas chegaram a 15,84%, foi encarado como um pequeno suspiro no comércio. Todas as datas importantes tiveram queda em 2016.

Apesar da dificuldade, o Natal foi o período que teve a menor queda entre as datas comerciais em 2016. O Dia das Mães registrou diminuição de 16,4%, sendo acompanhado do Dia dos Namorados (15,23%), Dia dos Pais (7,15%) e Dia das Crianças (9%). Os dados foram apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).