Rebanho bovino do Estado pode ser maior que 29,2 milhões de cabeças

Assessoria Presidente da CPI dos Frigoríficos, deputado Nininho, colaboração do INDEA e MAPA é fundamental

O número real de bovinos em Mato Grosso foi colocado em questão durante oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Frigoríficos, realizada nesta terça (25). Atualmente, segundo dados do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT), o rebanho mato-grossense é composto por 29,2 milhões de cabeças, o maior do país. Mas existem suspeitas de que alguns pecuaristas não estão declarando o número exato de bovinos em suas propriedades.

A suspeita foi confirmada pelo presidente do Indea, Guilherme Linhares Nolasco, que aproveitou para explicar que os números são recebidos por meio das declarações entregues pelos produtores, especialmente durante a vacinação contra a febre aftosa. “Existem suspeitas que alguns produtores não declaram o número real, é possível que o número ultrapasse o total estimado de 29.243.548 (29 milhões 243 mil e 548) animais, mas, estamos tomando medidas para que possamos chegar mais próximos possível do número real”, disse.

Além do número real de bovinos, também foi discutido o número de agentes fiscalizadores disponíveis e a questão do término do Termo de Cooperação entre o governo federal e estadual responsáveis pela fiscalização das plantas frigoríficas que dependem do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F).

De acordo com dados do MAPA, atualmente 35 agentes atendem o Serviço de Inspeção Federal. O número está abaixo do ideal com relação aos estabelecimentos de abate de bovinos sendo 25 ativos e 40 do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E). Ainda mais crítica é a ameaça quanto ao término do contrato dos agentes fiscalizadores amparados por meio de convênio entre prefeituras, governo do Estado e governo Federal, que corre o risco de ser encerrado em 31 de dezembro de 2016 sem direito à renovação.

A consequência para Mato Grosso é a perda dos fiscais que atuam em parte nas indústrias frigoríficas, o que poderia afetar os números do comércio da proteína vermelha. De acordo com o superintendente do MAPA em Mato Grosso, José de Assis Guaresqui, a fiscalização é realizada por meio de um convênio que mantém contratos temporários. Porém, uma Ação Cível Pública determinou que os convênios sejam finalizados até 31 de dezembro deste ano, com o risco de não haver renovação.

“Por enquanto não fomos afetados e trabalhamos normalmente com as inspeções nos estabelecimentos, porém, essa é uma situação que temos que compartilhar com esta CPI. O Ministério da Agricultura tem buscado medidas para que a situação não se agrave no próximo ano. Temos profissionais concursados para serem chamados, e o MAPA trabalha para buscar soluções para viabilizar a fiscalização diária por meio do termo de cooperação e deixar os fiscais do ministério com as vistorias”, explicou.

Para o presidente da CPI dos Frigoríficos, deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, a colaboração do INDEA e do MAPA é fundamental para os trabalhos da Comissão. “Hoje, por exemplo, tivemos conhecimento de suspeitas de que alguns pecuaristas não declaram o número total do rebanho. Também foi colocada a questão da situação do número de agentes fiscalizadores no Estado. Acredito que podemos colaborar para encontrarmos uma saída”, concluiu.