Rebanho volta a crescer e MT segue líder com 29,3 milhões de cabeças

Reprodução O rebanho de Mato Grosso representa 13,6% do brasileiro, que tem 215,2 milhões de cabeças

Pela primeira vez em cinco anos o rebanho bovino mato-grossense voltou a crescer e atingiu 29,3 milhões de cabeças em 2015, um acréscimo de 2,7% em relação ao ano anterior.

A quantia representa 13,6% do rebanho brasileiro, que conta com 215,2 milhões de cabeças.

O acréscimo foi o maior desde 2011 e representa uma aceleração após queda causada pela seca de 2012.

Desde então, Mato Grosso vinha apresentando variações negativas, sendo de 1,5 entre 2012 e 2013 e de 0,22 entre 2013 e 2014.

Com estes números, Mato Grosso segue como líder absoluto na pecuária nacional, possui hoje 5,3 milhões de cabeças há mais que o segundo colocado, Minas Gerais com 23,7 milhões de cabeças.

Apesar de ter o maior rebanho do país, se tratando de municípios com os maiores rebanhos, MT aparece em 4ª colocação, com Cáceres, cujo rebanho atingiu 1,083 milhões de cabeças.

São Félix do Xingu, no Pará, é o grande campeão com 2,222 milhões, mais que o dobro do rebanho cacerense. O segundo e o terceiro lugar ficaram com municípios de Mato Grosso do Sul, Corumbá, com 1,755 milhões e Ribas do Rio Pardo com 1,101 milhões de cabeças, respectivamente.

Dentre os 20 municípios com os maiores efetivos, 13 estão no Centro-Oeste, sendo sete em Mato Grosso: Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade (985,8 mil), Juara (945,5 mil), Alta Floresta (716,4 mil), Juína (665,7 mil), Pontes e Lacerda (661,3 mil) e Vila Rica (657,6 mil).

Pesquisa

Em relação aos equinos, o rebanho de Mato Grosso cresceu 38,4%, passando de 302,5 mil para 418,7 mil. Já em relação aos bubalinos houve queda de 5%, reduzindo de 17,8 mil para 16,9 mil cabeças. Os dados são referentes à Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), publicados nesta quinta (29), pelo IBGE.

O estudo afirma que nos últimos anos é possível observar um deslocamento da produção de bovinos para o Norte do país, o que se deve, em parte, aos baixos preços das terras, disponibilidade hídrica, clima favorável, incentivos governamentais e abertura de grandes plantas frigoríficas. Em contrapartida, nas regiões Sul e Sudeste é possível ver a estagnação da bovinocultura de corte.

Números nacionais

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA), o Brasil possui o segundo maior efetivo de bovinos, sendo responsável por 22,5% do rebanho mundial, atrás apenas da Índia. O país é também o segundo maior produtor de carne bovina, participando com 16,3% da produção global.

Os Estados Unidos (maior produtor mundial), o Brasil e a União Europeia, juntos, abarcaram cerca de 48,5% da carne produzida mundialmente. Em relação à exportação de carne bovina, o Brasil ocupou a terceira posição do ranking internacional em 2015, sendo Índia e Austrália, respectivamente, os maiores exportadores.