Redução de 3% no preço da gasolina e de 10% no diesel chega às bombas em 3 dias

G1 Em posto na Avenida Miguel Sutil o preço registrado foi de R$ 3,79 na gasolina e R$ 3,49 no diesel

A Petrobras anunciou na última terça (8) duas novas reduções no preço da gasolina e do diesel nas refinarias do país. Os cortes foram de 3,1% e 10,4%, para gasolina e diesel, respectivamente, e já entraram em vigor para as distribuidoras. O barateamento, porém, que pode não chegar ao consumidor, só deverá ser percebido nas bombas nos próximos dois ou três dias.

De acordo com um balanço realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP), entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, os consumidores de Mato Grosso podem encontrar a gasolina entre os preços de R$ 3,49 e R$ 4,17. Já no caso do diesel, os motoristas devem encontrar preços que variam entre R$ 3,09 e R$ 3,59.

A reportagem do entrou em contato, nesta quarta (9), com dois postos de gasolina em Cuiabá. Em um localizado na Avenida Miguel Sutil o preço registrado foi de R$ 3,79 na gasolina e R$ 3,49 no diesel. Em outro, localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, o preço do litro da gasolina estava, também, em R$ 3,79 e o diesel em R$ 3,39.

No dia 15 do mês passado a estatal já havia anunciado uma diminuição de 3,2% no preço da gasolina e de 2,7% no diesel. As mudanças, como mostrou o à época, foram pouco sentidas pelos motoristas.

Consumidor deve sentir redução do diesel, mas preço da gasolina não cai

De acordo com Nelson Soares, diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso ( Sindipetróleo), o corte nos preços dependerá das distribuidoras, que já estão comprando os combustíveis com os novos preços mas só devem repassar para os postos nos próximos dois ou três dias, já que ainda existe uma reserva de mercado com o preço antigo.

Soares comentou que o modelo de precificação adotado pela estatal serve, exclusivamente, para tornar a commodity brasileiro mais competitivo. “Essa política dá segurança para quem for investir na área. A Petrobras está adequando os preços porque ela percebeu que está perdendo dinheiro, já que os comerciantes daqui estavam preferindo importar a gasolina e o diesel, que estava mais barata lá fora”, disse.

Do outro lado, porém, o diretor executivo argumentou que “se o mercado internacional sofrer uma alta, o impacto deverá ser sentido aqui no país também, já que ela [Petrobras] resolveu tentar igualar os preços”.

Impactos

A empresa brasileira justificou os cortes argumentando que “a redução da nossa participação nas vendas do mercado interno têm impactos sobre o nível de utilização dos nossos ativos, especialmente no refino, sobre os níveis de estoques e também sobre os fluxos de importação e exportação”, o que explicaria a readequação.

Ainda de acordo com a estatal, a medida foi tomada após discussões encabeçadas pelo Grupo Executivo de Mercados e Preços. O comitê é formado pelo presidente da companhia, Pedro Parente, e pelas diretorias dos setores de Refino e Gás Natural e Financeiro e de Relação com os Investidores.

A nova política de controle de preços da Petrobras, iniciada em outubro, deve revisar o preço praticado pelas refinarias pelo menos uma vez por mês. O objetivo, de acordo com a empresa, é fazer com que seja praticada no Brasil uma política de preços competitivos que reflita os movimentos do mercado internacional de petróleo.