Região Oeste avança mais e semeia 9,9% da área total prevista com soja

Assessoria Segundo previsões iniciais do Imea, a safra de soja 2016/2017 deve atingir 9,3 milhões de hectares

A região Oeste de Mato Grosso já semeou 9,9% da área prevista, que chega a 1,1 milhão de hectares. Até o momento, é a mais avançada no Estado como mostra o último levantamento de semeadura divulgado pelo Imea, nesta sexta (30). Em relação ao mesmo período do ano anterior, a área tem um avanço de 7,1%.

Logo atrás aparece a região do Médio-Norte, que também está adiantada em relação ao ano anterior (4,93%). Dos 3,1 milhões de hectares previstos pelo menos 6,7% já foram semeados. No centro-sul, a semeadura atingiu os 3%, enquanto, no Sudeste, 2,8% de 1,9 milhão de hectares.

As regiões Norte (1,8%), Nordeste (0,58%) e Noroeste (1,3%) estão com os plantios mais atrasados. Ao todo, elas representam uma área com cerca de 2,43 milhões de hectares.

Segundo as previsões iniciais do Instituto, a safra de soja 2016/2017 deve atingir 9,3 milhões de hectares. Desse total 4,51% já receberam as primeiras sementes, um acréscimo de 2,84 em relação ao mesmo período do ciclo anterior.

A expectativa é que os produtores mato-grossenses colham uma boa safra, alcançando uma produção de 29,3 milhões de toneladas, 6,87% maior se comparado com a safra anterior.