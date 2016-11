Rui Prado diz que não cabem mais impostos no agronegócio do Estado

Gilberto Leite Presidente da Famato, Rui Prado, explica que a entidade não calculou ônus que aumentos trariam ao setor do agronegócio porque a questão está fora de cogitação para profissionais e dirigentes da área

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, afirmou durante o evento Cresce MT, realizado em Cuiabá, que a entidade é contrária ao aumento de impostos para o setor, previsto para acontecer após a reforma tributária apresentada pelo Governo Estadual.

Várias entidades ruralistas, dentre elas a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) têm debatido os prováveis impactos do projeto de lei do Executivo.

O presidente da Famato justificou a posição negativa afirmando que a entidade tem “números concretos e claros que apontam que não cabem mais impostos no setor do agronegócio”.

Prado disse que a entidade não calculou os possíveis ônus que os aumentos trariam ao setor porque eles têm considerado que essas novas tributações são questões que estão fora de cogitação para os profissionais e dirigentes da área.

Ele sustentou, ainda, que o governo já está informado sobre a posição da instituição. E que, além disso, acredita que a atividade econômica como um todo deveria ser estimulada, para que assim o Estado conseguisse aumentar sua arrecadação.

Temor

Um dos temores do setor ruralista é que sejam aumentadas as alíquotas que incidem, por exemplo, sobre a movimentação do boi em pé, que hoje é de 7% e poderia passar para 12%. No caso da agricultura, o milho e a soja, que são tributados em 3%, também passam a ser taxados em 12%, que é o limite mínimo da alíquota básica, que tem como teto 18%.

Essa é a segunda entidade que se posiciona de maneira contrária à possibilidade. Em entrevista ao na última semana, o presidente da Acrimat, José João Bernardes, argumentou que um possível aumento das alíquotas sobre as atividades pecuárias poderiam onerar o produtor e ainda criar um monopólio dos frigoríficos.

O governo estadual, que propôs a reforma tributária, espera que o projeto chegue à Assembleia até o dia 20 desse mês e que seja votada antes do fim do ano.

De acordo com o governo, o objetivo é equilibrar os impostos pagos pelo comércio, serviços, indústrias e agropecuária do Estado. O projeto prevê unificação das alíquotas, promovendo isonomia e permitindo uma competição igualitária entre os setores produtivos do Estado.

Reforma tributária prevê unificação de cobrança aplicando três alíquotas