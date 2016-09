Safra reduz 16%; queda de 8 milhões de t é maior da série histórica em MT

Juliano Olejas Produtos que mais contribuíram para recorde negativo foram milho 2ª safra, 5,2 milhões de t, e soja

A produção brasileira de grãos da safra 2015/16 chegou a 186,4 milhões de toneladas, com uma redução de 10,3% ou 21,4 milhões de toneladas em relação à anterior, que foi de 207,8 milhões. Desse total, Mato Grosso é responsável por aproximadamente 25% ou seja 43,4 milhões de toneladas, uma redução de 16% se comparado com o ciclo anterior, onde os produtores mato-grossenses conseguiram cultivar 51,7 milhões de toneladas de grãos. A queda de 8,3 milhões de toneladas na produção do Estado é a maior já registrada na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os produtos que mais contribuíram para este recorde negativo foram o milho 2ª safra com redução de 5,2 milhões de toneladas de um ciclo para o outro e a soja com redução de 2 milhões de toneladas.

Os números estão no 12º e último levantamento da safra 2015/2016, divulgado nesta terça (6) pela Companhia. Em todo o país, os cultivos de inverno como o trigo se mantiveram com bons números. No entanto, os cultivares de verão, como a soja, encolheram 0,8%, passando de 96,2 para 95,4 milhões de toneladas. O milho total apresentou redução de 20,9%, chegando a cerca de 67 milhões de toneladas. O girassol teve um quebra significativa, de 127,4 mil toneladas, para 51,2, uma variação negativa de 59,8%.

Isa Sousa Endrigo explica que quedas na produção de soja e milho, decorrem de adversidades climáticas

Em Mato Grosso, a redução da produção se deve a quebras importantes, tanto nas lavouras de milho quanto de soja, em razão das adversidades climáticas enfrentadas pelo produtor, conforme explica o presidente da Aprosoja, Endrigo Dalcin. “Um ano como nunca visto antes, com chuvas totalmente irregulares, o que prejudicou muito o produtor e atrasou os ciclos. Nós tivemos ainda regiões que nem chegaram a ser colhidas devido à baixa produtividade”. - ver detalhes no quadro.

Para se ter uma ideia, entre os cultivares que sofreram as maiores perdas de uma safra para outra estão o milho e o girassol, -26,4% e -69,4% respectivamente. A colheita do milho foi reduzida em pelo menos 5,4 milhões de toneladas, passando de 20,7 para 15,2 milhões de toneladas, mesmo tendo um acréscimo de 11,2% na área plantada. O que agravou a redução da produção foi a questão da produtividade do cereal (produção é a quantidade e a produtividade é a quantidade por hectare), reduzida em 33,9% neste ciclo que, de 6 mil quilos por hectares passou para 4 mil. A queda é reflexo do déficit hídrico que assolou o Estado.

Apesar do incremento observado na área plantada, tal medida não foi suficiente para reverter a situação de queda de 25,8% na produção do cereal, obrigando os agentes - produtores rurais e tradings - a realizarem intensas negociações, que passaram pelo estabelecimento de novos contratos e/ou pagamentos de multas em relação à quantia de milho não entregue pelos produtores.

Mário Okamura Quadro mostra que Conab e IBGE apontam queda na safra 15/16; queda é maior segundo avaliação da Conab

Em relação ao girassol, muitos produtores optaram por não cultivar em razão do alto custo de produção e das condições climáticas, dando vez ao milho. A alternância da cultura, aliada aos fatores externos, causou a redução de 70,4% da área plantada no Estado, caindo de 86,4 mil hectares para 25,4 mil. Já a queda na produção chegou a 69,4%, de 116,5 mil toneladas para 35,6 mil. Mesmo com a queda drástica, Mato Grosso continua sendo o principal produtor da oleaginosa no país, responsável por cerca de 50% da produção (35,6 mil/t). Goiás aparece como segundo maior produtor, com 14 mil toneladas.

A soja vem logo atrás com queda de 7,10%, de 28 milhões de toneladas ficou em 26 milhões no último ciclo, mesmo com o acréscimo de 2,3% na área plantada. Já a produtividade sofreu redução de 9,2%, passando de 3,1 kg/hectare para 2,8 kg/ha.

No entanto, em entrevista para o o secretário de Política Agrícola do Mapa, Neri Geller, prevê um futuro mais animador para os produtores. “Ao invés destas quedas registradas, é possível que tenhamos nesta safra 2016/2017 uma retomada da nossa produtividade. Esperamos uma supersafra para o próximo ano, podendo chegar a 209 milhões de toneladas”.

Nesta terça também foi publicado outro importante levantamento agrícola, do IBGE, no qual os números da safra brasileira praticamente se igualam: 186,1 milhões de toneladas, 300 mil toneladas a menos se comparado com o levantamento da Conab. Uma variação de 0,16% para menos. Entretanto, se comparado com o levantamento registrado pelo Instituto no último ciclo, há queda de 11,1%, onde a produção total chegou a 209,4 milhões. Também houve redução de 0,4% na estimativa da área a ser colhida, que passou de 57,6 milhões de hectares em 2015 para 57,4 no último ciclo.