Secretario admite que uso do Fethab pode ser flexibilizado para outro fim

Gilberto Leite/Rdnews Secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Duarte admitiu que parcela do Fethab pode ser usada para investimentos além de infraestrutura das estradas, como foi concebido; Famato não quer admitir

O secretário estadual de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte, admitiu nessa segunda (19) que existe a possibilidade de uma parcela do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) ser aplicado para realizar outros tipos de pagamentos e não somente em investimentos em infraestrutura das estradas, como foi concebido. Segmentos do agronegócio já se colocaram contra esta flexibilização.

Marcelo afirmou que a questão será negociada com os setores produtivos de Mato Grosso e que já existem discussões acerca da questão no governo e com os deputados estaduais. “Houve uma proposta do governo no sentido de flexibilizar um pouco o Fethab para que ele fosse usado para outros fins, além da infraestrutura logística, mas sempre focado em infraestrutura. Mas isso a gente está conversando com o setor e com a Assembleia. Essa mudança talvez seja alterada novamente por nossa equipe lá na Assembleia”, explicou.

O secretário pontuou, porém, que o recurso não deverá ser usado para o pagamento de salário de servidores, como já havia sido comentado antes. Sobre o Fethab 2, ele disse que deverá ser mantida a proposta original e que o recurso do fundo deverá ser transferido 100% para a infraestrutura de transportes. “O que estava previsto no Fethab 2 era a gente fazer investimentos em infraestrutura em outros setores, além de infraestrutura logística. Mas isso já foi descartado pelo governador após conversa com o setor [produtivo] e com deputados”, defendeu.

Os dois recursos juntos - Fethab e Fethab 2 - devem gerar cerca de R$ 700 milhões ao governo do Estado anualmente.

Agronegócio

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) já se posicionou contra a destinação de recursos do Fethab para outros setores que não sejam as obras de infraestrutura logística.

Gilberto Leite Presidente da Famato, Rui Prado, afirma que setor exige 100% dos dois Fethabs aplicados em infraestrutura e logística e por um período de dois anos para, só depois, entrar em nova negociação

O presidente da instituição, Rui Prado, abordou a questão na última quinta (15) em reunião ordinária do Conselho do Fethab. Rui disse que a discussão de usar o Fethab para o pagamento de outras despesas pegou o setor de surpresa já que foi diretamente para a Assembleia sem passar pelo conselho, diferentemente do que disse o secretário da Sinfra.

“Nós queremos 100% dos dois Fethabs aplicados em infraestrutura e logística e por um período de dois anos. Depois, sentamos de novo e revemos isso. Nós movemos uma ação em 2014, junto com a Aprosoja [Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso], contra o Estado pedindo para que parasse de usar os recursos do Fethab em outras atividades que não fossem de logística. Nada mais coerente mantermos esse mesmo posicionamento agora, embora entendamos as dificuldades enfrentadas no momento”, afirmou.

O secretário da Sinfra argumentou que a mensagem foi diretamente para a Assembleia por causa da proximidade com o fim do ano e que, se isso não fosse feito, o projeto teria que ser postergado, gerando uma indefinição sobre a pauta para o próximo ano.

De acordo com a Famato, a proposta entregue pelo governo ao Legislativo prevê que 30% do Fethab 1 será revertido para despesas obrigatórias, como a previdência social e pagamento da folha dos servidores. “Quando foi aprovada a dobra do Fethab, houve um compromisso do governo de que ele seria totalmente aplicado em obras de infraestrutura com a consulta, inclusive, dos produtores rurais, e para novas discussões posteriores. Não podemos permitir de forma alguma que esse recurso seja desvirtuado”, reiterou Rui.