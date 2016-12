Secretário critica medidas de Temer para renegociar dívida dos Estados

Reprodução Secretário da Sefaz Gustavo Oliveira critica pacote de medidas elaborado pelo governo federal

O secretário estadual de Fazenda, Gustavo Oliveira, critica o pacote de medidas que está sendo debatido a nível federal e pretende criar planos para que os estados brasileiros renegociem as dívidas com a União. Gustavo argumenta que acredita que será difícil sanar as dificuldades financeiras das 27 unidades federativas com apenas um projeto, já que todos têm questões muito específicas.

A renegociação da dívida dos Estados com a União é debatida a nível federal no Congresso, Câmara Federal, Ministério da Fazenda e Planalto. Na última quarta (28) o presidente Temer vetou parcialmente um desses projetos de lei.

O secretário afirma que “cada Estado precisa adotar medidas que visem restabelecer o equilíbrio fiscal de acordo com os seus problemas”. Ele ainda revela que esses projetos estão gerando incômodo em alguns lugares.

“Isso [o pacote de medidas único para todos os Estados] deixou uma insatisfação grande, porque algumas das medidas não ajudam na governabilidade do Estado como, por exemplo, a redução de cargos comissionados, sendo que o problema da folha de pagamento não está nos cargos comissionados. O que precisa fazer é uma redução do total da folha”, avalia em entrevista ao .

Gustavo também indica uma possível solução para que as dívidas sejam sanadas. “A nossa sugestão para isso é que o Tesouro Nacional crie uma equipe, como foi feita na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que houve aquela grande renegociação da dívida dos Estados, que faça um acompanhamento das contas de cada um, que padronize a metodologia de acompanhamento das contas públicas e que essa equipe faça verificações periódicas de como é que os ajustes estão andando”.

Medidas

O trecho do projeto de lei sobre a renegociação das dívidas dos Estados, que foi vetado pelo presidenter da República, Michel Temer (PMDB), dissertava sobre o Regime de Recuperação Fiscal, medida que poderia suspender os débitos de alguns Estados com a União, cobrando, em contrapartida, algumas ações de contenções de gastos.

O colunista Gerson Camarotti afirmou que o presidente já determinou a elaboração de um novo projeto para substitutuir o que foi vetado parcialmente. Segundo ele, o objetivo do governo federal é encontrar uma nova forma de garantir uma compensação dos Estados.