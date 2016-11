Semana Global acontece em Cuiabá desta segunda até próximo domingo

Desta 2ª a domingo (20), acontecem eventos na Capital sobre cultura inovadora e empreendedora

Parceiro da Semana Global do Empreendedorismo, realizada simultaneamente em Cuiabá e em mais de 150 países, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e do Gabinete de Assuntos Estratégicos (GAE), trabalha para conectar entidades e pessoas no debate sobre o impacto do empreendedorismo na cidade.

Desde esta segunda (14) a domingo (20), ocorrerão eventos na Capital que abordam a proposta e que, principalmente, disseminam a cultura inovadora e empreendedora. As atividades variam entre encontros de grande porte, que devem acontecer até o fim deste mês, à discussões preparatórias sobre as próximas realizações, incentivando o debate e abrindo novas oportunidades de networking.

Criada há pouco mais de uma década, a Rede Global do Empreendedorismo (RGE) é o maior movimento do mundo que tem como principal objetivo desenvolver ecossistemas empreendedores. No Brasil, o movimento é liderado pela Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo.

Rede

O Governo do Estado iniciou no mês de outubro uma nova ação para promover o tema “ecossistema empreendedor”. Por meio da parceria entre a Seplan e o GAE, o Executivo mato-grossense estrutura localmente o comitê e os líderes da Rede Global do Empreendedorismo.

A ideia é mostrar que ao conectar líderes que mobilizem a sociedade, é possível construir um ambiente de negócios melhor, utilizando o empreendedorismo e a inovação como ferramentas de transformação para gerar mais emprego e aquecer a economia.

A proposta é pioneira em Mato Grosso e cumpre a determinação do governador em promover a transformação da administração pública ao trazer a inovação para dentro do Governo. A rede regional de líderes será formada pelas principais lideranças de seis segmentos: Governo, empreendedores, organizações de suporte, investidores e aceleradores, mídia, instituições de ensino e empresas juniores. (Com Assessoria)

Confira o calendário de eventos para novembro em Cuiabá.

- 20ºSCI E SEMINFO 2016, de 07 a 11.11

- 2ª edição do CRESCE-MT, dia 11.11

- Cidades Criativas, Inteligentes e Humanos, dia 11.11

- Bootcamp do Startup Weekend Cuiabá – SmartCities, dia 19.11

- Startup Weekend Cuiabá – SmartCities, de 25 a 27.11