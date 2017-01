Senadores de MT apoiam debate a samba-enredo crítico ao agronegócio

Divulgação Entidades ruralistas repudiaram abordagem feita pela escola carioca Imperatriz Leopoldinense para tratar do tema, que terá alas como “Fazendeiros e seus agrotóxicos”

Em entrevista ao , dois dos três senadores por Mato Grosso - José Medeiros (PSD) e Cidinho Santos (PR) - se posicionaram de maneira favorável à realização de uma sessão temática para investigar a abordagem do samba-enredo da escola carioca Imperatriz Leopoldinense que tece críticas ao agronegócio. A questão foi proposta pelo senador Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás.

A agremiação do Rio de Janeiro se apresentará na Sapucaí com o tema “Xingu: o clamor que vem da floresta”. Várias entidades ruralistas já se posicionaram de maneira contrária à abordagem utilizada pela agremiação para tratar do assunto, que terá alas como “Fazendeiros e seus agrotóxicos”.

Em sua página oficial, Ronaldo considerou a proposta da escola de samba um “ataque ao agronegócio”. O político afirmou que a letra do samba “denigre a imagem do setor com calúnias generalizadas sobre a atuação da classe rural brasileira, respeitada mundialmente pela eficiência e tecnologia aplicadas”.

O democrata prometeu que, após a eleição da mesa diretora na Casa, em 2 de fevereiro, deverá propor a sessão temática para que o assunto seja apreciado antes do Carnaval. A escola será a terceira a se apresentar na Sapucaí em 26 de fevereiro.

Senadores de Mato Grosso

O senador Cidinho Santos (PR) disse que ficou sabendo sobre a discussão e pontuou que leu a defesa do diretor da escola de samba de que os monstros apresentados nas fantasias da agremiação seriam um ataque direto à Usina de Belo Monte e não ao agronegócio.

O legislador afirmou que seria importante debater a questão e elucidar o desconhecimento de alguns setores sobre os agrotóxicos, por exemplo, que de acordo com ele funcionam como remédio e não como veneno. “Existe um preconceito [contra o agronegócio], isso é fato. Mas nós precisamos ainda avaliar a gravidade do assunto e verificar como o samba-enredo afetaria as pessoas. A sessão temática seria uma oportunidade para o próprio pessoal da escola se defender sobre a questão”, comentou.

Senador Cidinho vê na sessão temática oportunidade para escola se defender

José Medeiros (PSD) também disse ser a favor da realização de uma sessão temática sobre o assunto, já que, de acordo com ele, é importante sanar alguns preconceitos. Ele defendeu o agronegócio e disse que muitas pessoas querem o bônus oferecido pelo setor, que são os alimentos, sem um ônus como contraponto. “O agronegócio de Mato Grosso é exemplo de preservação. Um debate sobre isso poderia desfazer muitos mitos e boatos. A provocação da escola traz o assunto à baila e essa é uma oportunidade para debatermos a questão sem demonizar ninguém”, argumentou. A reportagem não conseguiu conversar com o senador Wellington Fagundes (PR).

Polêmica

Além da ala chamada “Fazendeiros e seus agrotóxicos”, a escola de samba terá uma ala chamada de “Doenças e Pragas” e mais uma nomeada de “Olhos da Cobiça”. Todas fazem referência e são críticas ao agronegócio. O objetivo da temática, segundo a agremiação, é fazer com que a sociedade brasileira faça uma reflexão sobre a situação de algumas populações indígenas no país e como a atividade agropecuária em grande escala tem contribuído com o desmatamento e extinção de algumas espécies nativas.

A música tem trechos como “O belo monstro rouba as terras dos seus filhos. Devora as matas e seca os rios. Tanta riqueza que a cobiça destruiu. Sou o filho esquecido do mundo”. A composição foi assinada por Moisés Santiago, Adriano Ganso, Jorge do Finge e Aldir Senna.

O samba-enredo fará referência ao Parque Indígena do Xingu, situado no nordeste de Mato Grosso. A região tem mais de 2,5 mil hectares e foi criada em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros.