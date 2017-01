Setor de materiais de construção se prepara para atender programa

Gcom Implantação do “Cartão reforma” foi tema de reunião entre o secretário das Cidades, Wilson Santos, a diretoria da Acomac-MT e representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), que opera o sistema

A Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac-MT) está se organizando para atender, em Mato Grosso, a demanda de beneficiários do programa federal “Cartão reforma”, criado para beneficiar famílias que buscam recursos para melhorar e ampliar suas moradias.

A implantação do “Cartão reforma” foi tema de reunião nesta quarta (11) entre o secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, a diretoria da Acomac-MT e representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), que opera o sistema.

Segundo o secretário Wilson Santos, o lançamento do programa no Estado deve acontecer em fevereiro. Além de Mato Grosso, somente outros dois estados devem ter um evento de lançamento: Pernambuco e Goiás. “Nós sabemos que quem se une e se organiza primeiro tem maiores condições de sair na frente. O objetivo nosso aqui é nos transformar em um só corpo: Caixa Economia, seccional Mato Grosso, Governo do Estado e associação dos empresários de materiais de construção”, ressaltou Wilson.

O presidente da Acomac, Gustavo Gusmão, disse que o segmento é sempre parceiro do Estado nessas ações e está pronto para atender a demanda de famílias interessadas em reformar sua casa. “As lojas do setor estão preparadas e no momento que disponibilizarem o cartão às famílias, temos estoque para isso”, afirmou. Atualmente, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Mato Grosso possui 2,5 mil associados, todos potenciais participantes do programa.

Conforme o material disponibilizado pelo Ministério das Cidades, somente lojas de construção credenciadas pela Caixa (Construcard) poderão comercializar os materiais. No entanto, os detalhes do funcionamento do Cartão Reforma serão conhecidos apenas depois do lançamento de portaria do Governo Federal, que irá normatizar o seu uso. A expectativa é que a publicação saia ainda em janeiro.

Cartão Reforma

Inicialmente, o Governo Federal iria disponibilizar ao Cartão Reforma um montante de R$ 500 milhões, porém, conforme o titular da Secid, o sucesso da iniciativa foi tão grande depois de sua divulgação o ano passado, que a União irá destinar ao programa R$ 1 bilhão.

Projeção

O cartão é voltado a atender quem possuem renda de até R$ 1,8 mil. Cada família terá direito a um benefício médio de R$ 5 mil para aquisição de materiais de construção. Pessoas com deficiência vão ter prioridade. A projeção é atender cerca de 100 mil famílias em todo o país.

Durante lançamento do programa no ano passado, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, explicou que os valores concedidos por meio do Catão Reforma não se tratam de financiamento, mas um benefício. Ou seja, as pessoas não terão de pagar prestação ou juros pelo uso do dinheiro.

O sistema será igualmente atrativo aos empresários, conforme o titular da Secid, porque não deve ter cobranças de taxas no processo de operacionalização e o dinheiro tende a ser liberado aos lojistas em até sete dias. “O governo estadual trabalha para ter o maior volume de recurso possível destinado a Mato Grosso e deseja que tenhamos um dos melhores desempenhos do país. Esse recurso é importante porque vai chegar lá na ponta, no cidadão que precisa, que tem uma renda pequena e que sonha com um dinheirinho desse para reformar sua casa, arrumar um quartinho, colocar um tanque ou reformar o banheiro”, salientou o secretário Wilson Santos, pedindo a organização do empresariado local. (Com Assessoria)