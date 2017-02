Sicredi terá R$ 271 mil para FCO em 2017, 170% a mais que 2016

Assessoria Presidente da Sicredi Centro Norte, João Spenthof, diz que montante para bancos parceiros vai a 10%

O Sicredi conseguiu aumento de mais de 170% em crédito do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para Mato Grosso. Em 2017, os cooperados terão acesso a R$ 271 milhões em linhas do FCO Rural e FCO empresarial. Em 2016, foram disponibilizados R$100 milhões em todo Estado.

Segundo o presidente da Sicredi Centro Norte, João Spenthof, os montantes da previsão orçamentária do FCO para os bancos parceiros aumentaram de 7% para 10% do total do Fundo para a região Centro Oeste que inclui os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. “Por meio de um trabalho conjunto entre a direção das centrais cooperativas apresentamos uma proposta ao Condel/Sudeco para assegurar o repasse pelos bancos administradores aos bancos cooperativos o equivalente a 10% dos recursos do FCO previsto para aplicação em cada exercício fiscal. Argumentamos que precisamos chegar a todas as regiões, e nossa área de abrangência nos garante isso. Estamos em municípios que o banco administrador não chegou ainda. E em muitos somos a única instituição financeira”, defendeu.

Em 2016 o Sicredi em Mato Grosso possibilitou atendimento de 323 cooperados com o montante de cerca de R$ 100 milhões em empréstimos, via FCO rural e empresarial. No fim do ano passado (2016) Sicredi conseguiu incremento de 27% do valor total aplicado.

Mato Grosso

Segundo dados da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste, (Sudeco), Mato Grosso irá receber R$ 2,8 bilhões em recursos do FCO, para 2017, destes R$1,4 bilhão para empresarial e mesmo valor para o rural. O volume, para financiamento de projetos nas áreas rural e empresarial, teve aumento de 75% ante os valores de R$ 1,6 bilhão, liberados em 2016.

Conforme programação do FCO para 2017, realizada na reunião do Condel/FCO, 51% dos valores estão reservados para atendimento a empreendedores individuais, mini, micro pequenos e médios tomadores de crédito.

O FCO é um fundo de crédito criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989, tem objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal). A fonte do Fundo vem de 0,6% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e ainda retornos dos financiamentos.

Podem acessar as linhas de crédito empresas e produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção que desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial, preferencialmente pequenos tomadores. E, ainda, empresas e os produtores rurais que desejarem ampliar ou modernizar atividades produtivas.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,3 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados do País. Referência internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 121 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.

O Sicredi Centro Norte, composto pelos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará, tem cerca de 350 mil associados, 160 postos de atendimento em 128 municípios. (Com Assessoria)