Smartphones vão dominar compras dos cuiabanos neste Black Friday

Reprodução Segundo organizadores da promoção, R$ 11,5 mi devem ser movimentados em Cuiabá nesta semana

Os smartphones serão os produtos mais visados pelos consumidores de Cuiabá no Black Friday, que será realizado na próxima sexta (25). A estimava é do site www.blackfriday.com.br, idealizador da data no Brasil, que aposta que a edição do evento esse ano deverá superar a do ano passado.

De acordo com o levantamento do site, cerca de R$ 11,5 milhões deverão ser movimentados em Cuiabá nesta semana. O apontamento, de acordo com os responsáveis, foi gerado a partir de um histórico das edições anteriores do evento e com base no tráfego no portal, que reúne promoções de mais de 30 lojas.

Ricardo Bove, diretor geral do site, explicou que Cuiabá deve registrar um crescimento de aproximadamente 34% em relação ao ano passado. O diretor acredita que o crescimento é resultado da melhora gradativa do país.

“Essas projeções refletem o cenário político um pouco mais estabilizado e a economia dando sinais de melhora. Nós temos 46 milhões de pessoas que já compraram na internet, sendo que 80 milhões de pessoas têm internet no Brasil. Ou seja, existe muito espaço para novos consumidores digitais e é o que está acontecendo no Black Friday, ano após ano”, pontuou.

O Black Friday se tornou um importante evento do comércio digital no país, tendo superado, inclusive, datas festivas tradicionalmente mais rentáveis. Sobre isso, Ricardo comentou que “o evento mudou a curva de compras anuais. Desde 2014 ele já é a data que registra o maior índice de compras pela internet em todo o ano, ultrapassando, inclusive, o Natal. O que a gente vê é que as pessoas estão se acostumando com a idéia e verificando que realmente existem boas promoções na data”.

Depois dos celulares (35%), os cuiabanos devem comprar televisores (8%), viagens (8%), eletrodomésticos (7%), notebooks (6%), eletrônicos (6%), moda (6%), roupas masculinas (5%), ar-condicionado (5%) e calçados masculinos (4%).

No Brasil, de acordo a página da internet, a data deve movimentar R$ 2 bilhões.

CDL

Segundo Fábio Granja, superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CLD), a data tem amadurecido nos últimos anos e isso tem impactado a opinião final dos clientes.

“O lojista passou a perceber que é necessário apresentar preços reais se ele quiser ter um faturamento importante. E a gente percebe que isso tem funcionado por causa do número de reclamações, que têm diminuído. Nós registramos no passado 85% de satisfação dos consumidores”, lembrou.

Fábio afirmou que a data, em Cuiabá, tem registrado números mais baixos apenas do que o Natal e a Liquida Grande Cuiabá, mas que esse cenário deve se alterar nos próximos. “Muitas pessoas estão deixando de comprar em outras ocasiões para poderem adquirir seus produtos, principalmente eletrônicos, neste momento. Isso tudo em nível nacional”, disse.

Cuidados

Assessoria Gisela Simona ressalta que o Procon terá plantão específico para analisar denúncias do Black Friday

De acordo com Gisela Simona, superintendente do Procon-MT, o órgão de defesa do consumidor realizou reuniões com os grandes varejistas para que os consumidores não sejam lesados iguais em anos anteriores.

“No Brasil a data virou piada por causa dos falsos descontos que foram oferecidos em outros anos. Então é importante o consumidor “printar” [registrar uma imagem da tela do computador] o preço do produto alguns dias e verificar se no dia 25 ele recebeu algum desconto mesmo. Essa conduta de vigilância força as empresas a realmente abaixarem os preços”, apontou.

A superintendente do Procon afirmou que o comprador deve estar atento também aos prazos de entrega dos produtos, já que algumas empresas vendem mais produtos do que têm em estoque. Além disso, o comprador deve desconfiar de sites desconhecidos e de descontos muito surreais.

Tecnicamente, ela explicou que “a compra só é efetuada quando o pagamento é realizado. Então é possível que se a pessoa demorar muito para concretizar, o produto tenha acabado. A gente dá essa dica para as pessoas quando ela considera o produto muito atrativo”.

Gisela ressaltou que o Procon terá um plantão específico para analisar as denuncias relacionadas ao Black Friday. As reclamações poderão ser feitas através do número 3613-8500/151 ou pelo site www.consumidor.gov.br.

“É importante lembra que apesar de ser um período de promoção, os clientes têm os mesmos direitos do que em um dia normal. Entre eles, a pessoa tem direito de se arrepender da compra em até sete dias. E ainda caso o produto seja entregue com algum defeito, a pessoa pode trocar, pedir outro ou ter o seu dinheiro de volta”, finalizou.

Data

A Black Friday é uma data comercial que tem origem nos Estados Unidos. No país, os lojistas realizam grandes promoções na sexta-feira após o feriado do dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes para os americanos.

O primeiro evento do tipo foi realizado no ano de 2010 no Brasil, quando mais de 50 lojas ofereceram produtos com promoções para os consumidores digitais. Desde então, a movimentação do faturamento tem crescido ano após ano.

Apesar do movimento crescente, a Black Friday também já registrou polêmicas. Em anos anteriores, várias lojas foram acusadas de praticar falsos descontos, subindo o preço dos produtos uma semana antes do evento e voltando o preço original do produto na sexta.

As ofertas vão de produtos eletrodomésticos, livros, celulares, games até produtos cosméticos e de vestuário.