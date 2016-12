Taques assina projeto que prorroga programa de incentivo ao algodão

Assessoria Governador Pedro Taques, Ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, e nova diretoria da Ampa, durante posse do produtor Alexandre Schenkel na presidência da Associação para o biênio 2017/18

Durante cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), realizada nesta quinta (08), o governador Pedro Taques assinou o projeto de lei que prorroga o Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso (Proalmat). Criado em 1997 pelo ex-governador Dante de Oliveira, com validade de 10 anos, foi renovado em 2006 pelo também ex-governador Blairo Maggi. Desde então, a produção do algodão saltou de 2% para 65% do total nacional.

Agora, Taques efetua a segunda renovação. O Projeto de Lei nº 6.883 pretende prorrogar e atualizar o programa, aperfeiçoando as regras de concessão baseadas nas necessidades de atendimento das medidas fitossanitárias por parte dos produtores rurais, e trazer à lei algumas regras de operacionalização em regulamento do ICMS. A alteração se faz necessária ante a crise que acomete o agronegócio, assim como toda economia do país, que experimenta baixos níveis de preços e elevados e crescentes gastos com o custeio agrícola.

“Graças a produtores que trabalham muito, hoje temos 600 mil hectares de área plantada do algodão, e devemos chegar a um milhão. Em cinco anos, o Brasil apresentou um superávit na balança comercial de US$ 67 bilhões, dos quais US$ 61 bilhões foram do Estado de Mato Grosso. Eu tenho recebido produtores e conversado com eles a respeito da importância dos programas de incentivo para o algodão. Eu quero dizer que eu acredito na cultura do algodão do Estado de Mato Grosso. Por isso, eu entendo a importância do Proalmat e assino o projeto e encaminho à Assembleia Legislativa, com a total compreensão de que este projeto será aprovado o mais rapidamente possível”, disse o governador.

O ministro da Agricultura Blairo Maggi exemplificou a dificuldade dos agricultores do algodão ao comparar o processo de plantio do arbusto com a soja. De acordo com ele, enquanto a soja precisa de pouco mais de seis meses para iniciar a colheita, o algodão tem a necessidade de 18 a 24 meses, no mínimo.

“São meses ou anos de investimento, gastando dinheiro, e é ai que está a maior riqueza da atividade agrícola. É necessário que as entidades, por mais autossuficientes que sejam, não se acomodem”, afirmou o ex-governador.

Representando os deputados estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa, Dilmar Dal Bosco, disse que vai continuar trabalhando com leis específicas para ajudar no desenvolvimento do Estado. “Vamos continuar com incentivo do algodão, que está em fase de novidade. Podem ter certeza que os deputados todos querem e acreditam no Estado. Para a Assembleia, é um grande orgulho fazer parte dessa associação”. (Com Assessoria)