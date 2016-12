Tecnologia avançada une opções de lazer inéditas e custo mais acessível

Assessoria Além de segurança e uma boa localização, as pessoas buscam empreendimentos que tenham boa infraestrutura a um custo acessível, entre outras opções, para garantir uma melhor qualidade de vida

Piscinas, quadras esportivas, espaço para tratamento estético, academia de ginástica e áreas para festas são algumas apostas dos empreendimentos imobiliários para atrair clientes. As construtoras estão em busca de unir facilidade, conforto, segurança e economia para que os moradores tenham acesso a diferentes serviços dentro de condomínios, por um preço acessível de mensalidade.

A concorrência acirrada no mercado imobiliário instigou as construtoras e incorporadoras a investir na infraestrutura coletiva do condomínio, disponibilizando espaços para práticas de esporte, cuidados com saúde, beleza e confraternizações. Assim, ao adquirir um imóvel, o cliente conquista também acesso livre a um verdadeiro clube particular.

Nada mais atrativo, sobretudo num momento de reorganização financeira. A necessidade de cortar gastos faz com que muitas famílias eliminem os custos com academia, salão de beleza e lazer em geral.

Em Cuiabá, alguns lançamentos de empreendimentos imobiliários trazem esta proposta para compradores e investidores. As famílias têm optado por adquirir imóveis que ofereçam infraestrutura completa, similares a clubes, mas com baixo custo de condomínio.

Além de segurança e boa localização, as pessoas buscam empreendimentos que tenham uma boa infraestrutura e com um custo acessível, entre outras opções para uma melhor qualidade de vida.

Custo acessível, na prática, significa mensalidade de condomínio por um preço justo. “Mais do que pagar pouco, as pessoas estão procurando negócios que permitam reduzir os custos extras. Estes serviços estão sendo substituídos pelas opções presentes no condomínio”, resume o diretor comercial da BC Genera, Bernardo Bonilha.

O residencial Brasil Beach Resort é um exemplo destes novos condomínios que agregam serviços e entretenimento por um baixo custo mensal. Com mensalidade a partir de R$ 467, o empreendimento oferece quadras profissionais de tênis, poliesportiva, campo de futebol, espaço fitness (academia), espaço da mulher, salões de festa com espaço gourmet, spa e, o mais inovador, uma praia artificial.

Cuiabá foi a primeira cidade do Brasil a receber a tecnologia internacional Crystal Lagoons, que possui baixo custo e um sistema de controle permanente, adotado em mais de 60 países. “A tecnologia garante a qualidade e transparência da água e a inovação reduz custos para os condôminos e agrega valor ao empreendimento”, define o diretor comercial. (Com Assessoria)