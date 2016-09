Temer afirma que o governo federal está com os olhos voltados para MT

Arquivo Pessoal Senador José Medeiros e presidente Michel Temer durante encontro terça (27) no Palácio da Alvorada

Problemas de infraestrutura e logística para o escoamento da produção de grãos em Mato Grosso foram temas centrais durante jantar entre o presidente Michel Temer e o senador mato-grossense José Medeiros. O encontro aconteceu ontem (27), no Palácio da Alvorada.

Na oportunidade, Medeiros ressaltou que Mato Grosso, da porteira para dentro, desempenha o seu papel com afinco e determinação, no que diz respeito à produção agrícola, mas lamentou, alegando que da porteira pra fora, os produtores não estão tendo a devida contrapartida. “É preciso lançar mão de um projeto audacioso para que o Estado possa se tornar ainda mais competitivo junto ao mercado internacional”, dispara.

Ele ressalta que Temer se mostrou bastante receptivo ao seu apelo, que fez representando a bancada parlamentar do Estado. “Temer foi sensível a estas questões e afirmou que a retomada do crescimento e desenvolvimento do país se dará por este importante víeis econômico, que é o agronegócio brasileiro”.

Segundo Medeiros, o presidente reiterou que essa é uma grande pauta de interesse nacional e que governo federal está com os olhos voltados para Mato Grosso.

Encontro

Além do presidente, também participaram do jantar ministros e os líderes partidários da base aliada, que se comprometeram a aprovar a proposta constitucional que cria um limite para os gastos públicos. “O Congresso Nacional entende que o momento requer a união de esforços coletivos para que seja aprovada a PEC, que entre outras coisas alavancará o crescimento do Brasil. A partir daí, serão atraídos os investidores, e a geração de emprego será retomada. A meta é que milhões de brasileiros desempregados retornem aos postos de trabalho imediatamente”.