Temer indica ministro Padilha para gerenciar crise com caminhoneiros

Reprodução Presidente Michel Temer afirma que designou o chefe da casa civil, ministro Eliseu Padilha, para ter uma primeira conversa com o senador José Medeiros sobre o problema da lei do frete mínimo no país

Após um encontro com o senador por Mato Grosso Jose Medeiros (PSD), o presidente Michel Temer (PMDB) disse que designou o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para ser o responsável pelo debate sobre a crise enfrentada pelos caminhoneiros do Estado. O ministro deverá ser a ponte entre o setor e o Governo Federal.

Um vídeo mostrando o posicionamento do presidente foi postado pelo senador Medeiros em sua página no Facebook na tarde desta quinta (19). O parlamentar tem negociado com os trabalhadores e chegou a, inclusive, combinar com os motoristas a liberação, ontem (18), de algumas rodovias de Mato Grosso que estavam bloqueadas.

Os caminhoneiros protestam pela aprovação do Projeto de Lei 528, que permitiria a implantação de um frete mínimo, que seria obrigatório em todo o território nacional. O objetivo é que haja uma tabela mínima que favoreça o setor de transporte rodoviário e que cubra, no mínimo, o custo efetivo do frete.

O encontro dessa quinta foi uma das condições que o setor cobrou para realizar a desobstrução de alguns trechos da BR-163 e BR-364 que estavam fechadas desde a última sexta (13). Medeiros pontuou, porém, que a questão do frete é de mercado e, portanto, complexa, mas que ela deve passar pela equipe técnica do Governo Federal.

No registro onde pontua como o assunto deverá ser tratado, Temer explica sobre a entrada da presidência na questão. “Eu designei o chefe da casa civil, o ministro Eliseu Padilha, para ter uma primeira conversa com o senador Medeiros e com quem mais ele desejar que esteja presente para nós nos inteirarmos e verificar se o governo tem condições de fazer alguma coisa. É com muito gosto que eu fiz essa afirmação ao senador Medeiros e por meio dessa gravação estar levando isso aos senhores”, relatou.

Governo Estadual

Nesta quarta, algumas lideranças dos caminhoneiros se encontraram com o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, para tratar sobre o mesmo problema. No encontro, ficou acordado uma nova reunião entre representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), secretários da área econômica do Governo de Mato Grosso, deputados estaduais e setores envolvidos na discussão da reforma tributária, produtores de soja, milho, algodão e a Federação da Agricultura e Pecuária (Famato).

Gilson Baitaca, que é ex-vereador pelo município de Lucas do Rio Verde e um dos líderes do setor, disse, na ocasião, que o quantitativo da frota dos caminhões no Estado vem diminuindo em todas as regiões. A situação, segundo ele, pode gerar uma crise no escoamento dos produtos, principalmente o agrícola.

Bloqueios

Os caminhoneiros começaram esse último movimento de bloqueio de alguns trechos da BR-364 e BR-163 na última sexta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam fechando as pistas com pneus e pessoas. Apesar disso, somente os caminhões estavam proibidos de passar. Ambulâncias, veículos de passeio, veículos com cargas perecíveis e carretas-tanque estavam trafegando normalmente por essas vias.

Segundo Gilson, na verdade somente após a reunião com o Governo Estadual é que os últimos bloqueios iriam ser finalizados. Ele ressaltou que dependendo do resultado do encontro, o movimento poderia ter sido intensificado.

Os bloqueios foram sendo finalizados após o compromisso firmado da reunião, que teve como um dos negociadores o superintendente da PRF, Arthur Nogueira, que esteve na região de Nova Mutum e negociou a liberação com os caminhoneiros e o senador José Medeiros, que esteve juntamente com o chefe da 2ª Delegacia da PFF, Audiney Rocha, negociando a liberação de um ponto no km 119, também na BR-163.

Líder dos caminhoneiros alerta para crise no escoamento da produção de MT