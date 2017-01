Terceira edição do evento em Cuiabá deve movimentar cerca de R$ 25 mi

Edson Guilherme Evento é realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso até o próximo domingo com a entrada gratuita

Com expectativas de movimentar R$ 25 milhões, teve início nesta sexta (27), em Cuiabá, a terceira edição da Feira de Calçados, Confecções e Acessórios de Mato Grosso (Femoda/MT). Mais de duzentos expositores estarão presentes no local, que ainda terá desfiles e palestras.

O evento, que está sendo realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, será realizado até o próximo domingo (29). A entrada é gratuita e ele funciona das 9h às 20h. Segundo a organização, são esperados mais de 2 mil lojistas de todo o Estado.

A Femoda é promovida pela Associação dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Assorep/MT) e, segundo o presidente da instituição, Silvio Landin, o evento será uma oportunidade de movimentar os negócios do setor de moda. “A Femoda é um evento muito importante porque beneficia toda a indústria do vestuário, calçado e acessórios mato-grossenses e também fortalece as empresas localizadas no interior. A idéia com estas novidades é potencializar as vendas, fazer essa interação lojista-cliente e envolve-los”, afirma.

A palestra “Liderança Inabalável”, com Luiz Vicente Dorileo da Silva, será realizada nesta sexta, às 19h30 às 20h30. A segunda, chamada de “O desafio de perpetuar a empresa familiar varejista”, que será ministrada por Cristiane Brandão dos Santos, será no sábado (28), das 10h às 11h30. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do evento (http://www.femoda.com.br/).

Os desfiles de moda serão realizados nesta sexta e no sábado, sempre às 18h. A entrada é gratuita. De acordo com Edson Guilherme, produtor e organizador dos desfiles, quinze modelos se apresentarão na passarela, que será montada no espaço de exposição e mostrará ao público as roupas, acessórios e calçados que estarão na pauta da moda na estação outono/inverno 2017.

De acordo com os organizadores, o objetivo da Femoda é contribuir com o aumento da competitividade dos pequenos negócios do segmento. Ela é aberta para a visitação do público, porém, somente lojistas que possuem CNPJ podem comprar com os expositores. (Com Assessoria)