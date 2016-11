Total de animais abatidos ultrapassa 400 mil e cresce 5% em Mato Grosso

Reprodução Alta do número de abates responde, também, a movimento mercadológico previsto para final de ano

O Estado de Mato Grosso registrou, no mês de outubro, um aumento de 5% no número de bovinos abatidos em relação ao mês de setembro deste ano. O total de animais abatidos ultrapassou os 400 mil. O número de machos abatidos foi o maior registrado desde outubro de 2014, segundo dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

O balanço, que foi divulgado na última sexta (4), apontou que o número foi alcançado porque grande parte das entregas de animais em confinamento é programada para essa época. O relatório explica, ainda, que por conta do período de chuvas, que faz com que os animais em confinamentos abertos sofram mais, muitos produtores optam por encerrar a atividade ainda em novembro.

Final de ano

Segundo Nilton Mesquita, gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), o aumento do número de abates responde, ainda, a um movimento mercadológico previsto para os finais de ano.

“O mercado está se preparando para o dinheiro extra que geralmente entra para o bolso das famílias nas festividades de dezembro. E como o mercado varia de acordo com a demanda, a expectativa é que haja um acréscimo na compra de carne durante essa época”, comentou.

O gerente também explicou que o movimento no número de abates é sazonal é que, em compensação, deve registrar uma queda nos primeiros meses do próximo ano.