Um boi morreu e 2 são sacrificados após descoberta de foco de raiva

Ilustração Rebanhos de locais em raio de 12 km do local afetado, receberam primeira dose da vacina anti-rábica

Um foco de raiva foi encontrado em uma propriedade rural do município de Colíder, localizado a 648 km de Cuiabá. Um boi morreu e outros dois tiveram que ser sacrificados após um exame apontar que eles estavam infectados com o vírus da doença.

De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), o foco foi notificado em 13 de outubro e a contaminação foi comprovada após uma análise laboratorial. Os exames foram realizados pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Cerca de 170 propriedades foram visitadas pelo Indea. Os rebanhos desses locais, que estão em um raio de 12 km do local afetado, receberam a primeira dose da vacina anti-rábica e devem receber a segunda dose nas próximas semanas.

Newton Castilho, que é chefe do Indea no município, afirmou ao site Nortão Online que a causa da infecção deve ter sido um morcego hematófago, ou seja, o mamífero da espécie que se alimenta com sangue animal.

O chefe do órgão ressaltou que a vacinação é importante porque a raiva é uma doença grave, que não tratamento e que pode ser transmitida aos seres humanos através do contato direto com animais infectados.

De acordo com a diretora técnica do Indea, Daniela Soares, no ano de 2016 foram notificados 31 casos de raiva em Mato Grosso. Durante todo o ano passado foram registrados 42 focos.

Raiva

Um relatório do Ministério da Saúde, que aponta casos até o mês de julho de 2016, apontou que o país registrou um caso de raiva humana em 2016. A contaminação aconteceu em Boa Vista (RR) após uma pessoa ter contato com um gato que estava infectado.

O site Portal Saúde, do Ministério da Saúde, explica que a raiva é uma zoonose transmitida pelo vírus rábico contida na saliva do animal infectado, ou seja, o principal modo de transmissão é pela mordedura de um animal. A doença, no país, é endêmica, ou seja, varia a incidência de acordo com a região.

Desde 1987 não há registros de casos de raiva humana nos estados do Sul, sendo o último caso no Paraná, cuja fonte de infecção foi um morcego hematófago. No período de 1980 a 2012, cães e gatos foram responsáveis por transmitir 76% dos casos humanos de raiva; os morcegos por 11% e outros animais (como raposas, saguis, gatos selvagens, bovinos, equinos, gambás, suínos e caprinos) foi de 13%.

Segundo o Indea, animais contaminados apresentam sintomas como a apatia, isolamento do restante, agressividade, andar cambaleante, dificuldade para engolir líquido e paralisia dos membros.

O controle da doença é feito com vacinação preventiva do rebanho. O órgão pontuou que realiza o controle populacional do morcego hematófago, realizando capturas desses animais que são encontrados próximos das propriedades rurais.