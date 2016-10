Vaquejada gira milhões no Estado; Associação sai em defesa do esporte

Francisco Romero Filho Criadores de cavalos e profissionais de vaquejadas de MT reforçaram o protesto em Brasília

Criadores de cavalos e profissionais de vaquejadas de Mato Grosso e todo o país participaram de ato, nesta terça (25), contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou inconstitucional a prática do esporte. O protesto ocorreu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF).

Por ano, o esporte movimenta milhões de reais no Estado, distribuídos em aproximadamente 80 eventos, gerando milhares de empregos com adeptos em diferentes municípios, entre eles, Cáceres, Juína, Rondonópolis e Tangará da Serra.

Na Capital, por exemplo, existem pelo menos 30 propriedades entre haras e ranchos, as quais realizam provas e movimentam o setor com aulas de hipismo, equoterapia, leilões, feiras e até uma semana inteira dedicada ao cavalo, conforme explica o presidente da Associação Mato-grossense dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha (AMQM), Carlos Eduardo Póvoas, mais conhecido como Cae.

Para se ter ideia, um único evento promovido no final de maio em Cuiabá movimentou pelo menos R$ 5 milhões com a presença de mais de 15 mil pessoas. “Isso aconteceu na 4ª Semana do Cavalo em que só os standes movimentaram R$ 1,8 milhão em negócios, enquanto os dois leilões realizados renderam outros R$ 2,2 mi. Eram mais de 500 competidores do todo o país e um milhão de reais em prêmios. A eqüinocultura tem crescido muito em MT e os números são prova disso”.

Divulgação Campanha mostra números da vaquejada em geração de empregos e finanças

Cae aproveita para destacar a geração de empregos na capital, onde pelo menos 500 profissionais sobrevivem da atividade. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ), são 700 mil empregos diretos e indiretos, nas 4 mil provas realizadas anualmente, que movimentam cerca de R$ 600 milhões. “Imagine quantas famílias serão prejudicadas?”, questiona.

Para ele, que trabalha com cavalos há mais de 20 anos, a decisão do STF é sem fundamento e faz comparações com outras práticas como a pesca esportiva. “Se for assim, pescar um peixe e devolvê-lo para o rio é maltrato também, pois corta a boca do animal. Ter um cachorro em um apartamento fechado, também é maltratar o bichinho. Nós temos o mesmo afeto e cuidado com os nossos cavalos e bois que uma madame tem com o seu animal de estimação”, dispara.

Ele alega ainda que o alto custo de manter um bom cavalo de laço, em que os preços ultrapassam os R$ 500 mil, R$ 1 milhão, é mais um motivo para que os mesmos recebam todos os cuidados necessários. Explica que assim como em outros esportes é possível que o atleta ou o animal se machuquem, sofram uma lesão, mas que faz parte da prática.

Quem também se manifestou contrário a decisão do STF, foi Paulo Brasil, um dos maiores leiloeiros do país com mais de 25 anos de profissão. Em um desabafo nas redes sociais, ele cita os milhares de empregos diretos e indiretos que são gerados em função da atividade, como fábricas de ração, selarias, transportadores, domadores, cavaleiros e juiz de prova.

Além disso, ressalta a participação da indústria veterinária e os impostos que são recolhidos. “Estamos juntos de alma e coração em Brasília. Não é possível tanto desconhecimento de causa. Nós teremos que ser vistos”, declara.

Segundo dados da Polícia Militar do Distrito Federal, cerca de três mil pessoas estiveram presentes, com 410 caminhões, 1,2 mil cavalos, 53 ônibus e 114 carros. Muitos dos participantes são do nordeste do país, onde a vaquejada é considerada uma tradição cultural.

Reprodução Associação defende vaquejada com parâmetros de defesa animal; areia amortece queda do boi

Entenda o caso

A decisão do ato a favor da vaquejada surgiu após o STJ julgar inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava a prática esportiva. O tema gerou inúmeros debates entre criadores, esportistas e ONGs que saem em defesa dos animais.

Enquanto uns apóiam o movimento como esporte e manifestação cultural, cuja prática gera emprego e renda para inúmeras famílias, outros alegam que os animais são maltratados durante os eventos.

De todo modo, a ABVAQ afirma que o movimento defende a vaquejada dentro das normas e parâmetros de defesa animal, em que é obrigatória a utilização de protetor de cauda, currais com água e comida para os animais, além de arena com mais de 30 cm de areia para amortecer a queda do boi.

De acordo com o vice-presidente da Associação, Marcos Lima, lideranças na Câmara devem organizar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que regulamente os esportes equestres e isso incluiria a vaquejada.